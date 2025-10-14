پیام تسلیت قالیباف در پی درگذشت ناصر تقوایی

متن پیام به شرح زیر است؛

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت ناصر تقوایی، کارگردان سینمای ایران را به جامعه هنری و خانواده آن مرحوم تسلیت عرض می‌کنم.

بدون شک حضور او در زمره کارگردانان موج نو سینمای ایران و ساخت اثری ماندگار همچون ناخداخورشید همواره در اذهان مردم ایران باقی خواهد ماند و مستند اربعین او در سالهای پیش از انقلاب اسلامی در تاریخ این مرز و بوم ماندگار خواهد شد.