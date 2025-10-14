پیام تسلیت قالیباف در پی درگذشت ناصر تقوایی
رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی درگذشت ناصر تقوایی کارگردان سینمای ایران را تسلیت گفت.
متن پیام به شرح زیر است؛
انا لله و انا الیه راجعون
درگذشت ناصر تقوایی، کارگردان سینمای ایران را به جامعه هنری و خانواده آن مرحوم تسلیت عرض میکنم.
بدون شک حضور او در زمره کارگردانان موج نو سینمای ایران و ساخت اثری ماندگار همچون ناخداخورشید همواره در اذهان مردم ایران باقی خواهد ماند و مستند اربعین او در سالهای پیش از انقلاب اسلامی در تاریخ این مرز و بوم ماندگار خواهد شد.