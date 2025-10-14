حضور جمعی از نمایندگان مجلس در پلیس امنیت اقتصادی فراجا

وی افزود: معاونت امنیت اقتصادی فراجا در سال ۱۳۹۸ با تاکید مقام معظم رهبری تاسیس شده است، به عنوان یکی از حوزه‌های کلیدی نیروی انتظامی، وظیفه طرح‌ریزی، برنامه‌ریزی و هماهنگی برای ایجاد امنیت اقتصادی پایدار در کشور را بر عهده دارد و با پیگیری، کنترل، شناسایی، مقابله و کشف فعالیت‌های مخل اقتصاد، نقش مهمی در حمایت از تولید، اشتغال، رفع موانع اقتصادی و تسهیل در زندگی مردم ایفا می‌کند.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس اضافه کرد: نمایندگان مجلس با اشاره به دستاوردهای ارزشمند و کارنامه درخشان پرسنل این معاونت، آمادگی خود را برای همکاری در زمینه قانونگذاری و رفع هرگونه خلاء قانونی اعلام کردند. همچنین ضرورت وضع قانون حق‌الکشف و تخصیص اعتبارات ویژه برای پلیس امنیت اقتصادی از مواردی بود که مورد تاکید قرار گرفت.

وی در پایان گفت: مقرر شد این نشست‌ها به صورت منظم و در مقاطع مختلف با حضور نمایندگان مجلس برگزار شود تا زمینه همکاری بهتر و حمایت بیشتر از پلیس امنیت اقتصادی فراهم گردد.