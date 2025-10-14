کمیسیون امنیت ملی مجلس، کلیات طرح مقابله با نفوذ بیگانگان را تصویب کرد

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اضافه کرد: در ادامه جلسه، طرح مقابله با نفوذ بیگانگان با حضور نمایندگان دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی بررسی شد و کلیات این طرح با اکثریت قاطع آرا به تصویب اعضای کمیسیون رسید. طراح این طرح، روح‌الله نجابت، نماینده مردم شیراز در مجلس است.

رضایی همچنین بیان کرد: در این جلسه ، طرح الزام دولت به پیگیری حقوقی اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و آمریکا در جنگ تحمیلی آغاز شده در ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۴ علیه جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفت. بعد از بحث و بررسی پیرامون این طرح، کلیات آن به تصویب اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی رسید. طراح این طرح، علی خضریان نماینده تهران در مجلس است.