کمیسیون امنیت ملی مجلس، کلیات طرح مقابله با نفوذ بیگانگان را تصویب کرد

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از تصویب کلیات طرح مقابله با نفوذ بیگانگان و طرح الزام دولت به پیگیری حقوقی جنگ ۱۲ روزه در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد.

به گزارش ایلنا، ابراهیم رضایی با اشاره به جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: در این جلسه رئوف شیبانی نماینده وزیر خارجه در امور غرب آسیا و شوشتری دستیار وزیر خارجه و مدیر کل غرب آسیا و شمال آفریقای وزارت امور خارجه گزارشی از تحولات منطقه به ویژه در فلسطین و لبنان به اعضای کمیسیون ارائه کردند و به سوالات پاسخ دادند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اضافه کرد: در ادامه جلسه، طرح مقابله با نفوذ بیگانگان با حضور نمایندگان دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی بررسی شد و کلیات این طرح با اکثریت قاطع آرا به تصویب اعضای کمیسیون رسید. طراح این طرح، روح‌الله نجابت، نماینده مردم شیراز در مجلس است.

رضایی همچنین بیان کرد: در این جلسه ، طرح الزام دولت به پیگیری حقوقی اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و آمریکا در جنگ تحمیلی آغاز شده در ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۴ علیه جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفت. بعد از بحث و بررسی پیرامون این طرح، کلیات آن به تصویب اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی رسید. طراح این طرح، علی خضریان نماینده  تهران در مجلس است.

