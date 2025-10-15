منوچهر متکی در گفتوگو با ایلنا:
آمریکا «دُم» خود را جمع کند تا زیر پای ما نرود/ نمایندگان خواستار به تعویق افتادن ثبت عضویت ایران در FATF تا زمان لغو کامل تحریمها بودند
یک نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آمریکاییها همهجا دُم خود را پهن کردهاند و نمیتوانیم قدم برداریم، گفت: نمایندگان یک خواسته منطقی داشتند و آن اینکه تا زمان لغو تحریمها، موضوع درخواست عضویت ایران در FATF از سوی جمهوری اسلامی ایران ثبت نشود که البته دو فوریت این طرح رأی نیاورد که ایکاش رأی میآورد.
منوچهر متکی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره طرح توافق حماس با اسرائیل گفت: طرحی که ترامپ داده است در واقع طرح نتانیاهو بوده است و رژیم صهیونیستی به دلیل اینکه موفق به تحقق هیچ یک از قولها و وعدههایی که در مقابله با حماس داده بود نشد، ناگزیر شد مشکلاتش را در منطقه سادهسازی کند.
این نماینده مجلس شورای با مطرح کردن این پرسش که رژیم صهیونیستی چه مشکلی در منطقه دارد، بیان کرد: این رژیم با لبنان، عراق، یمن و ایران مشکل دارد و همچنین با کرانه باختری هم درگیریهایی دارد. اینها تلاش کردند فعلاً فتیله سایر مشکلات را کمی پایین بکشند و متمرکز بر قضیه غزه شوند.
دو سناریوی محتمل برای آتشبس در غزه و پیامدهای آن
وی ادامه داد: با تمرکز روی غزه دو اتفاق میافتد که هر دو هم به زیان آقای ترامپ خواهد بود؛ اتفاق اول این است که حماس موفق میشود شروط خود را شامل حفظ سلاح، اداره فلسطین و اداره غزه به دست فلسطینیها و سایر شروط مطرح شده محقق کنند و آتشبس برقرار شود و اسرا آزاد شوند که این یک پیروزی برای حماس خواهد بود. حماس چیزهایی را که خواسته اتفاق افتاده و اسرائیل هم مجبور شده است که از غزه خارج شود و تجاوزات، کشتار و تخریب غزه را متوقف کرده که این نشان میدهد حماس در این میدان سیاسی پیروز است و در کنار این پیروزی در میدان نظامی هم قرار دارد.
متکی ادامه داد: اما یک احتمال دیگر وجود دارد که اسرائیل مانند همه موارد دیگر پایبند به تعهدات خود نباشد و ممکن است مجدداً اقدام به حمله و یورش به غزه و نقض آتشبس کند و ممکن است این کارها را انجام دهد، اگر این اتفاق رخ دهد جهانیان متوجه خواهند شد که طرحی که رئیسجمهور آمریکا همه حیثیت نداشته خود را پای آن گذاشته با نقض عهد رژیم صهیونیستی از بین رفته و این یک آبروریزی دیگر برای آنها خواهد بود. بنابراین، اگر شرم الشیخیها همانگونه که حماس خواسته است پای تعهداتی که مطرح شده بمانند، ممکن است کمی شرایط آرام شود و آتشبس برقرار شود. شخصاً خیلی امیدوار نیستم.
مخالفت مجلس با تحویل اسناد CFT به FATF تا زمان لغو تحریمها
وی درباره بررسی طرح « الزام دولت به عدم تحویل اسناد CFT» و ارجاع آن به کمیسیون امنیت ملی گفت: عادلانه نیست که ما چوب، چماق، پیاز همه را بخوریم و اسنپ بک را عملیاتی کنند و FATF هم همه افادههای خودش را در برابر ۱۹۰ تا ۲۰۰ کشور در دنیا در رابطه با ایران متمرکز کند، معلوم است که این یک طراحی است مانند نقشهای که برای پرونده هستهای ما کشیدهاند.
این نماینده مجلس تاکید کرد: نمایندگان مجلس به مصوبه شورای عالی مجمع تشخیص اعتراض ندارند. مرحله تکمیلی این مصوبه این است که به سازمان FATF اعلام شود؛ قرآن میگوید: « فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَیْکُمْ » در جای دیگر بزرگان ما میگویند «تکبرو للمتکبرین». اینها با تخبتر، تکبر و خودبزرگبینی همهچیز را میخواهند به ما تحمیل کنند، نمایندگان یک خواسته منطقی داشتند و آن اینکه تا زمان لغو تحریمها، این موضوع در آنجا از سوی جمهوری اسلامی ایران ثبت نشود که البته دو فوریت این طرح رأی نیاورد که ایکاش رأی میآورد.
هشدار نسبت به فشارهای بینالمللی و ضرورت واکنش قاطع ایران
وی خاطرنشان کرد: برای اینکه ما در مجلس شورای اسلامی متوجه شویم دیگران چه میکنند، به نظر من خوب است فهرستی از اقدامات و اظهارات و مصوبات کنگره آمریکا را در قبال ایران مطالعه کنیم و ببینیم که این کشور، چه دموکراتها و چه جمهوریخواهان، هر وقت در قدرت بودند، چه تصمیماتی علیه ایران اتخاذ کردند. خیال نکنند که ما در دنیا میخواهیم شلوغ کنیم، خیر، آنها در همهجا دم خود را پهن کردهاند و نمیتوانیم قدم خود را برداریم. میگویند پای خود را نگذارید، خب آنها دم خودشان را جمع کنند.