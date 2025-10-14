به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف در بازدید از پژوهشگاه فضایی ایران با اشاره به اینکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و اوایل دهه ۸۰ شمسی راهبرد توجه به فناوری‌های نوظهور در دستور کار کشور قرار گرفت، افزود: در آن دوره دانشگاه‌ها از تکالیف آموزشی رها شده بودند، پژوهش جایگاه مناسبی پیدا کرده بود و دوره‌های تحصیلات تکمیلی روند قابل قبولی داشت که پس از توسعه آموزش عالی برای کشور جایگاه ویژه‌ای در علم و فناوری‌ها قائل بودیم.

معاون اول رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: جمع‌بندی کشور بر این مبنا بود که در فناوری‌های کلاسیک از دنیا عقب هستیم، اما با توجه به نیروی انسانی و جوانان دانشمند و با انگیزه می‌توانیم در فناوری‌های پیشرفته و هایتک به دستاوردهای بزرگی برسیم که این نگاه خود را در قانون تاسیس چند وزارتخانه در اوایل دهه ۸۰ نشان داد.

عارف با اشاره به تغییر نام وزارتخانه‌های پست و تلگراف با کارکرد خدماتی موثر به ارتباطات و فناوری اطلاعات با جایگاهی راهبردی، تاسیس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات برای بازنگری در رسیدن به فناوری‌های نوین و همچنین تشکیل معاونت علمی و فناوری، گفت: بخش فناوری‌های فضایی به دلیل وابستگی شدید یکی از بخش‌هایی بود که جنبه حیثیتی برای کشور پیدا کرده بود که در زمان تمرکز بر این حوزه تعداد افراد برجسته اندک بود.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه سند چشم انداز ۲۰ ساله به عنوان راهنمای ۴ برنامه پیشرفت و همچنین اتکاء بر دانش محوری به دلیل دستاوردهای دو دهه قبل از آن در علم و فناوری تدوین شد، ادامه داد: بنا بود طبق سند چشم‌انداز در فناوری‌های برتر به جایگاه اول منطقه برسیم و در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به این جمع‌بندی رسیدیم که اگر در یک حوزه پیشرفت‌های حاصل شود، به سایر حوزه‌ها نیز تصری خواهد یافت.

عارف با اشاره به طرح بزرگ وزارت پست و تلگراف در رساندن شبکه مخابراتی به روستاهای کشور تاکید کرد: در آن زمان و رساندن شبکه مخابراتی به روستاها تصمیم‌گیری شد که اگر به روستایی مخابرات برسانیم در نتیجه نمی‌تواند برق و آب بهداشتی نداشته باشد که پیشرفت‌های توسعه شبکه مخابرات به توسعه روستاها منجر شد.

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید براینکه اگر در فناوری‌های پیشرفته به جایگاه برتر برسیم به سایر بخش‌ها نیز کشیده می‌شود، تصریح کرد: در طول دهه‌های گذشته در حوزه های فناوری‌های پیشرفته به دستاوردهای ارزشمندی رسیده‌ایم اما بخشی از فعالیت‌های علمی با تعارف و تنها محدود به ارائه مقالات در کنفرانس علمی بود و توجهی به کاربردی کردن نداشتیم. اگرچه تاسیس مرکزی همانند سازمان سنجش از دور تنها محدود به نگاه ارائه خدمات به مردم بود.

عارف ادامه داد: در فناوری‌های فضایی کشور به این نتیجه رسید که باید در این حوزه متمرکز شویم و برای تولید ماهواره مصباح در آن زمان نیز در کشور دستگاه‌های مختلفی مدعی شده بودند که در نهایت وزارت پست و تلگراف توانست این پروژه را نهایی کند و پس از آن عامل حرکت برای آغاز سایر پروژه‌ها در حوزه فضایی شد، البته فعالیت‌های این حوزه هدف‌های خدمت رسانی به مردم و جنبه راهبردی داشت.

انتهای پیام/