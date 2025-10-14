تأیید «حذف چهار صفر پول ملی» در مجمع تشخیص مصلحت

به گزارش ایلنا، هیئت عالی نظارت مجمع به ریاست محمدباقر ذوالقدر، با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان روسای قوای مقننه و قضاییه، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس کمیسیون‌ اقتصادی مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد.

در این جلسه، ابتدا گزارش کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع در خصوص لایحه «اصلاح بند الف ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی» ارائه شد و پس از توضیحات دکتر سید شمس‌الدین حسینی، تاجگردون و فرزین، اعضای هیئت به تبادل نظر پرداختند و این مصوبه را مغایر سیاست‌های کلی نظام ندانستند.

