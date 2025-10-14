خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آذری:

باید به وزیر کار برای اجرای برنامه‌هایش فرصت داد

باید به وزیر کار برای اجرای برنامه‌هایش فرصت داد
کد خبر : 1700108
لینک کوتاه کپی شد.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه حمایت از مشاغل خرد و بنگاه‌های کوچک صاحب‌نظر و ایده است. باید به او فرصت داد تا بتواند این برنامه‌هایش را اجرایی کند.

علی آذری در گفت‌وگو با ایلنا، اظهار کرد: اگر از پیشرفت و کسب‌وکار صحبت می‌کنیم، منظور ما باید پیشرفت بخشی و کوچک‌مقیاس باشد. درست است که ممکن است یک بنگاه بزرگ بتواند در حوزه پیشرفت، اشتغال و سرمایه‌گذاری چندبرابر بنگاه‌های کوچک فعالیت‌ انجام دهد اما برای توسعه و پیشرفت متوازن و عدالت‌محور باید حامی حوزه‌های کوچک و بنگاه‌های خرد باشیم.

وی با بیان اینکه نحوه حمایت بسیار مهم است، افزود: برای پیشرفت در هر حوزه‌ای، نیازی نیست که حتما پیوند مستقیمی بین بنگاه‌های بزرگ و کوچک ایجاد کنیم یا همه امور را در قالب یک ساختار واحد ببینیم. توصیه‌ام به دولت این است که در همه زمینه‌ها، به رویکرد بخشی و حمایت از بنگاه‌های کوچک توجه کند؛ چراکه این بنگاه‌ها بخش بزرگی از جمعیت فعال کشور را دربرمی‌گیرند.

این نماینده مجلس بیان کرد: ما می‌توانیم به هر طریقی که دولت و مجلس صلاح بدانند، به این جمعیت بزرگ کمک کرده و از آن‌ها حمایت کنیم.

وی با تاکید بر لزوم حنایت از بنگاه‌های کوچک، گفت: نگاه من توسعه خردمحور و انسان‌محور است. مثال روشن این موضوع کشور چین است که در دو دهه اخیر با تمرکز بر اشتغال‌های کوچک و مشاغل خانگی، موفق شد مسیر توسعه را طی کند و  تمام نظام اقتصادی خود را بر محور انسان و خانواده قرار داد و حتی خانواده را به یک کارگاه کوچک تولیدی تبدیل کرد.

آذری اظهار کرد: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این حوزه فردی صاحب‌نظر و صاحب ایده است و من موافق نگاه ایشان هستم. باید به او فرصت داد تا بتواند این برنامه‌هایش را اجرایی کند.

وی توضیح داد: دولت ما دولتی سنگین است. برای مقایسه، در چین با بیش از یک میلیارد نفر جمعیت، دولت چنین وزن و حجمی ندارد در حالی که ما با ۹۰ میلیون نفر جمعیت، دولتی با بیش از ۱۰ میلیون کارمند فعال و بازنشسته دارد. این ساختار سنگین نیازمند اصلاح است.

آذری گفت: باید چابک‌سازی دولت در اولویت باشد و خوشبختانه رئیس‌جمهور نیز بر آن تأکید کرده‌اند. یکی از پایه‌های چابک‌سازی، اعتماد به بخش‌های کوچک و خرد اقتصادی است؛ همان مسیری که وزیر تعاون در پیش گرفته و انشالله نتایج خوبی بدست آید.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ