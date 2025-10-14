آذری:
باید به وزیر کار برای اجرای برنامههایش فرصت داد
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه حمایت از مشاغل خرد و بنگاههای کوچک صاحبنظر و ایده است. باید به او فرصت داد تا بتواند این برنامههایش را اجرایی کند.
علی آذری در گفتوگو با ایلنا، اظهار کرد: اگر از پیشرفت و کسبوکار صحبت میکنیم، منظور ما باید پیشرفت بخشی و کوچکمقیاس باشد. درست است که ممکن است یک بنگاه بزرگ بتواند در حوزه پیشرفت، اشتغال و سرمایهگذاری چندبرابر بنگاههای کوچک فعالیت انجام دهد اما برای توسعه و پیشرفت متوازن و عدالتمحور باید حامی حوزههای کوچک و بنگاههای خرد باشیم.
وی با بیان اینکه نحوه حمایت بسیار مهم است، افزود: برای پیشرفت در هر حوزهای، نیازی نیست که حتما پیوند مستقیمی بین بنگاههای بزرگ و کوچک ایجاد کنیم یا همه امور را در قالب یک ساختار واحد ببینیم. توصیهام به دولت این است که در همه زمینهها، به رویکرد بخشی و حمایت از بنگاههای کوچک توجه کند؛ چراکه این بنگاهها بخش بزرگی از جمعیت فعال کشور را دربرمیگیرند.
این نماینده مجلس بیان کرد: ما میتوانیم به هر طریقی که دولت و مجلس صلاح بدانند، به این جمعیت بزرگ کمک کرده و از آنها حمایت کنیم.
وی با تاکید بر لزوم حنایت از بنگاههای کوچک، گفت: نگاه من توسعه خردمحور و انسانمحور است. مثال روشن این موضوع کشور چین است که در دو دهه اخیر با تمرکز بر اشتغالهای کوچک و مشاغل خانگی، موفق شد مسیر توسعه را طی کند و تمام نظام اقتصادی خود را بر محور انسان و خانواده قرار داد و حتی خانواده را به یک کارگاه کوچک تولیدی تبدیل کرد.
آذری اظهار کرد: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این حوزه فردی صاحبنظر و صاحب ایده است و من موافق نگاه ایشان هستم. باید به او فرصت داد تا بتواند این برنامههایش را اجرایی کند.
وی توضیح داد: دولت ما دولتی سنگین است. برای مقایسه، در چین با بیش از یک میلیارد نفر جمعیت، دولت چنین وزن و حجمی ندارد در حالی که ما با ۹۰ میلیون نفر جمعیت، دولتی با بیش از ۱۰ میلیون کارمند فعال و بازنشسته دارد. این ساختار سنگین نیازمند اصلاح است.
آذری گفت: باید چابکسازی دولت در اولویت باشد و خوشبختانه رئیسجمهور نیز بر آن تأکید کردهاند. یکی از پایههای چابکسازی، اعتماد به بخشهای کوچک و خرد اقتصادی است؛ همان مسیری که وزیر تعاون در پیش گرفته و انشالله نتایج خوبی بدست آید.