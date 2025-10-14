خبرگزاری کار ایران
مسابقات شطرنج آنلاین زندانیان جهان در زندان زنان تهران برگزار شد

مسابقات شطرنج آنلاین زندانیان جهان در زندان زنان تهران برگزار شد
پنجمین دوره مسابقات شطرنج آنلاین زندانیان جهان (امروز ۲۲ مهر) در ندامتگاه زنان تهران برگزار شد.

به گزارش ایلنا، قوه قضاییه اعلام کرد: مددجویان زن زندانی با همکاری فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران و هیئت شطرنج استان تهران آموزش‌های لازم برای حضور در این مسابقات را کسب کرده‌اند.

امروز همزمان با این مسابقه در استان گیلان نیز مددجویان زندانی مرد و در استان خوزستان نیز مددجویان دختر و پسر زیر ۲۰ سال در مسابقات شطرنج شرکت کردند. 

مددجویان زندانی در ندامتگاه زنان تهران در خرداد ماه نیز در مسابقات شطرنج قاره آسیا شرکت کرده و توانستند مقام چهارم را کسب کنند. 

مددجویان زن زندانی با حضور در این مسابقات، به‌عنوان نماینده تمام زندانیان زن و از سوی دیگر به عنوان اعضای تیم ملی کشورمان در مسابقات جهانی شطرنج شرکت کردند.

به برندگان این مسابقات گواهینامه و جوایز تعلق می‌گیرد.

