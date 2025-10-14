مسابقات شطرنج آنلاین زندانیان جهان در زندان زنان تهران برگزار شد

به گزارش ایلنا، قوه قضاییه اعلام کرد: مددجویان زن زندانی با همکاری فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران و هیئت شطرنج استان تهران آموزش‌های لازم برای حضور در این مسابقات را کسب کرده‌اند.

امروز همزمان با این مسابقه در استان گیلان نیز مددجویان زندانی مرد و در استان خوزستان نیز مددجویان دختر و پسر زیر ۲۰ سال در مسابقات شطرنج شرکت کردند.

مددجویان زندانی در ندامتگاه زنان تهران در خرداد ماه نیز در مسابقات شطرنج قاره آسیا شرکت کرده و توانستند مقام چهارم را کسب کنند.

مددجویان زن زندانی با حضور در این مسابقات، به‌عنوان نماینده تمام زندانیان زن و از سوی دیگر به عنوان اعضای تیم ملی کشورمان در مسابقات جهانی شطرنج شرکت کردند.

به برندگان این مسابقات گواهینامه و جوایز تعلق می‌گیرد.

انتهای پیام/