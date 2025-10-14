غیرمتخصص در مورد احکام اسلامی نباید نظر دهد

به گزارش ایلنا، جلسه هم‌اندیشی همکاران قضایی شاغل در دادستانی کل صبح امروز مورخ ۲۲ مهر ماه ۱۴۰۴ به ریاست حجت‌ الاسلام و المسلمین محمد موحدی دادستان کل کشور برگزار شد.

دادستان کل کشور در ابتدای این نشست، ضمن درود به روح پرفتوح بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و شهدا به ویژه شهدای مقاومت، گفت: از برکات عظیم انقلاب اسلامی، احیای فرهنگ اصیل عاشورایی و اسلام ناب محمدی است که موجب شد جوامع اسلامی با مفاهیم عزت، شرف و خودباوری دینی آشنا شوند و مسیر رشد مادی و معنوی آنان گشوده گردد. یکی از شاخصه‌های مهم این فرهنگ، روحیه شهادت‌طلبی در راستای اعتلای احکام اسلامی است. این روحیه شهادت طلبی و توفیق در شهادت در طول هشت سال دفاع مقدس، کشور را از وابستگی و ضعف مصون داشت و بنیان جبهه مقاومت را در منطقه تقویت کرد.

حجت الاسلام والمسلمین موحدی تصریح کرد: امروز استکبار جهانی در تنگنا قرار گرفته و به اصطلاح به هر حشیشی متوسل شده که این روحیه را از جامعه اسلامی و به ویژه شیعیان بگیرد.

وی افزود: با وجود ارزش والای مقام شهادت، نباید آرزوی شهادت به‌صورت هدفی منفک از تکلیف و خدمت تبیین شود. هدف اصلی، انجام وظیفه الهی و خدمت مؤثر است و شهادت، در صورت تحقق شرایط، توفیق الهی محسوب می‌شود. انسان باید در سنگر خدمت، مأمور به انجام تکلیف باشد. چنانچه امام سجاد علیه‌السلام در صحیفه سجادیه در دعای معروف خود برای مرزداران می‌فرمایند، تحقق پاداش الهی منوط به انجام وظیفه در میدان‌های گوناگون است.

دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه اظهار نظر در مورد احکام اسلامی از شئون فقهاء عظام و دانشمندان اسلامی است نه غیرمتخصص، تصریح کرد: به عنوان مثال حجاب یک امر قرآنی و شرعی است و افراد غیرکارشناس و جاهل در رابطه با این موضوع نباید اظهار نظر کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بخش مهمی از تکالیف نظام اسلامی بر عهده دستگاه قضایی به‌ویژه دیوان عالی کشور و دادسرای آن است، اظهار کرد: این بخش، نقش اساسی در تحقق عدالت و صیانت از حقوق عامه دارد؛ لذا ضرورت دارد همه همکاران گرامی با نگاهی مسئولانه، ضمن توسعه حوزه دید و افزایش عمق تحلیل، در انجام وظایف مؤثرتر عمل نمایند.

وی ادامه داد: میزان اثرگذاری هر واحد باید مستمراً ارزیابی شود. برای مثال، معاونت حقوق عامه در موضوعات مرتبط از جمله حفظ محیط زیست، جلوگیری از تغییر کاربری اراضی و مقابله با آلودگی‌های زیست‌محیطی در حال فعالیت است و لذا لازم است بررسی گردد که اقدامات انجام‌شده تا چه اندازه منجر به نتیجه عملی و ضابطه‌مند شده است. در این مسیر، اصلاح نگرش، هماهنگی بین‌بخشی و اقدام منسجم اجزای سازمان از ضرورت‌های اصلی است.

دادستان کل کشور تصریح کرد: همه همکاران باید در مسیر ارتقای کیفیت عملکردها، دقت در صدور آراء و نظرات کارشناسی و مشارکت مؤثر در تصمیم‌سازی‌های کلان گام بردارند. حضور هر یک از همکاران، اعم از دادیار، معاون دادستان و .. باید الهام‌بخش دقت، اعتماد و امید در مجموعه باشد.

حجت الاسلام والمسلمین موحدی با بیان اینکه خوشبختانه حرکت در مسیر پیشرفت آغاز شده است، اضافه کرد: نمود‌های روشنی از آن در عملکرد‌های اخیر معاونت‌ها مانند معاونت فضای مجازی، معاونت اقتصادی، معاونت نظارت، معاونت حقوق عامه و معاونت سیاسی و اقتصادی مشاهده می‌شود. استمرار و افزایش سرعت این روند، ان‌شاءالله موجب ارتقای جایگاه علمی، اجرایی و اثرگذاری بیشتر دادستانی کل خواهد شد.

وی همچنین اضافه کرد: موضوعات بسیار مهمی شخصاً از سوی ریاست قوه قضاییه به دادستانی کل ارجاع گردیده که از جمله آنها مأموریت تهیه روایت قضایی جنگ تحمیلی است که این نشان‌دهنده جایگاه ویژه دادستانی است؛ مأموریتی که با هماهنگی سایر بخش‌ها، به طور کامل به دادستانی کل کشور واگذار شده است. گزارش تهیه‌شده در این خصوص، در حدود ۳۰۰ صفحه و زیر نظر جناب آقای عباسی رئیس دفتر سابق، با همکاری گسترده همکاران تنظیم گردیده است.

در ادامه، دادستان کل تأکید کرد: موضوع پیگیری حقوقی جنایات جنگی ۱۲ روزه نیز بنا به دستور مستقیم ریاست قوه در دستور کار قرار گرفته و به‌صورت ویژه تحت مدیریت دادستانی کل در حال پیگیری است. در این راستا تعاملات داخلی با پیگیری آمیرحسینی و تعاملات خارجی با پیگیری فوائدی و هماهنگی‌های بین‌بخشی با سایر نهاد‌های دولتی و شهری در راستای جبران خسارات، در جریان است و اقدامات قابل توجهی از سوی مدیران کل و مسئولان مربوطه صورت پذیرفته است.

حجت الاسلام والمسلمین موحدی با بیان اینکه از فرهنگ گزارش‌نویسی، ارزیابی و ارزشیابی دادسرای انتظامی در دادستانی کل استفاده می‌شود، گفت: این اقدام موجب ارتقای استاندارد‌های نظارتی شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت استقرار نظام نظارت متقابل در مجموعه‌های نظام تأکید کرد و افزود: همه مسئولان نسبت به یکدیگر وظیفه متقابل اخلاقی و اداری دارند و هر یک باید در برابر مردم و نظام پاسخگو باشند.

وی ضمن تقدیر از زحمات مستمر همکاران دستگاه قضایی، ابراز امیدواری کرد که جایگاه دادستانی کل کشور به‌گونه‌ای تثبیت شود که در صورت نیاز هر بخش از قوه قضاییه به نیروی انسانی، نخستین مرجعی که درخواست نیرو از آن صورت گیرد، دادستانی کل باشد.

دادستان کل کشور بیان کرد: پایان مأموریت در دادستانی کل به معنای خاتمه کار نیست، بلکه به معنای آغاز دوره‌ای تازه از تجربه، کارآمدی و رشد حرفه‌ای است. نیرو‌های توانمند در دادستانی کل باید چنان پرورش یابند که در آینده بتوانند مسئولیت‌های عالی در استان‌ها، سازمان‌ها و حتی در سطح کشور را عهده‌دار شوند.

دادستان کل کشور در بخش پایانی سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان جبهه‌های مقاومت تأکید کرد: خون پاک شهیدان به ویژه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، موجب صدور فرهنگ مقاومت و انقلاب اسلامی به جهان شده و به ضرر قاتلان آنها شده است.

وی تصریح کرد: تظاهرات گسترده مردم در شهر‌های مختلف جهان از جمله واشنگتن، لندن و نیویورک و دیگر کشور‌ها در حمایت از غزه و جریان مقاومت، از آثار و برکات خون شهید سلیمانی و یارانش است و دشمنان در محاسبات خود خطای بزرگی مرتکب شدند؛ چراکه پس از شهادت سردار، او بیش از پیش به جهانیان معرفی شد. همان‌گونه که تا پیش از واقعه عاشورا، امام حسین علیه‌السلام برای بسیاری ناشناخته بودند و پس از شهادتشان، جهانیان ایشان را شناختند، یاد و نام سردار سلیمانی نیز پس از شهادت در قلب ملت‌ها جای گرفت و حتی پیروان ادیان و مکاتب غیرمسلمان نیز به او ارادت یافتند.

دادستان کل کشور در پایان خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری، در روز صدور احکام جدید فرماندهان نظامی، تأکید فرمودند که در مسیر دفاع از ایران اسلامی، «پیروزی صددرصدی» در انتظار مجاهدان است و جای هیچ تردیدی وجود ندارد.

حجت الاسلام والمسلمین موحدی گفت: نیرو‌های نظامی ما در وضعیت آماده باش کامل هستند، اما به تعبیر مقام معظم رهبری که فرمودند «اسرائیل له شد»، پیش‌بینی می‌شود این رژیم منحوس توانایی خود را از دست داده است و توان مقابله نظامی با ایران را ندارد. بحمدالله نظام اسلامی با اتکا به خداوند و هدایت‌های رهبری، در مسیر پیروزی‌های مستمر حرکت می‌کند.

