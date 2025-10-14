خبرگزاری کار ایران
مسئولیت اجتماعی در مناطق نفتی اجرایی شود

مسئولیت اجتماعی در مناطق نفتی اجرایی شود
کد خبر : 1700053
نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی گفت: از وزیر نفت درخواست دارم در خصوص نیروی انسانی در حوزه مدیریت عدالت را رعایت کند.

به گزارش ایلنا، جهانبخش قلاوند در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۲ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری به وزیر نفت، گفت: در خصوص منطقه تاریخی نفت که شامل شهرستان های ایذه، لالی و هفتگل، مسجد سلیمان، دزفول، گتوند و اندیمشک است درخواست دارم سهم ما از نفت که تقریبا ۷۰ درصد از شهرستان های یاد شده است به جز مسجد سلیمان که این میزان به ۳۵ هزار بشکه در روز می رسد، پرداخت شود.

نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از وزیر محترم درخواست دارم در خصوص نیروی انسانی در حوزه مدیریت عدالت را رعایت کند ضمن اینکه مسئولیت اجتماعی در این حوزه بسیار است که متاسفانه نادیده گرفته شده است اگر می توانید ۴ شهرستانی که حوزه بنده از آن ۷۰ درصد سهم دارد مستقل بماند.

 

