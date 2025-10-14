مسئولیت اجتماعی در مناطق نفتی اجرایی شود

به گزارش ایلنا، جهانبخش قلاوند در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۲ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری به وزیر نفت، گفت: در خصوص منطقه تاریخی نفت که شامل شهرستان های ایذه، لالی و هفتگل، مسجد سلیمان، دزفول، گتوند و اندیمشک است درخواست دارم سهم ما از نفت که تقریبا ۷۰ درصد از شهرستان های یاد شده است به جز مسجد سلیمان که این میزان به ۳۵ هزار بشکه در روز می رسد، پرداخت شود.

نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از وزیر محترم درخواست دارم در خصوص نیروی انسانی در حوزه مدیریت عدالت را رعایت کند ضمن اینکه مسئولیت اجتماعی در این حوزه بسیار است که متاسفانه نادیده گرفته شده است اگر می توانید ۴ شهرستانی که حوزه بنده از آن ۷۰ درصد سهم دارد مستقل بماند.

