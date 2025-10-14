برای ترمیم حقوق بازنشستگان و حقوق نیروهای مسلح دستورات لازم را صادر کنید

به گزارش ایلنا، سید جمال موسوی در نشست علنی امروز ( سه شنبه، ۲۲ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی گفت: شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی به صورت یک طرفه اقدام به کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی سهمیه سوخت ماشین آلات کشاورزی در سال زراعی جاری نموده است. با توجه به زمان کشت و نیاز مبرم کشاورزان عزیز بسوخت، کمبود سوخت موجب نارضایتی کشاورزان عزیز مخصوصا در شهرستان‌های ماهنشان و ایجرود شده است. لذا از وزیر نفت استدعا دارد در این مورد اقدام نمایند.

نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس دوازدهم اضافه کرد: درخواست از رئیس جمهور در خصوص قانون تبدیل وضعیت شرکتی‌های عزیز که در مجلس به تصویب رسیده است. قرار بود دولت راهکاری برای این موضوع پیدا کند که متاسفانه هنوز شرکتی‌های عزیز بلاتکلیف هستند. مساعدت کنید که این عزیزان تعیین تکلیف شوند. همچنین برای ترمیم حقوق بازنشستگان و حقوق نیروهای مسلح عزیز و تقویت سفره مردم و معیشت آنها دستورات لازم را صادر فرمایید.

وی افزود: درخواست از وزیر ارتباطات که ضمن تشکر از زحمات همکاران شما متاسفانه هنوز بسیاری از مناطق استان زنجان به خصوص شهرستان‌های ماهنشان و ایجرود و مناطق انگوران در آنتن دهی و اینترنت با مشکل مواجه هستند. توجه ویژه‌ای برای به حل این مشکل بنمایید.

موسوی اضافه کرد: درخواست از وزیر آموزش و پرورش در خصوص نیروهای پیش دبستانی که بعد از سال ۹۱ و نهضتی‌ها و طرح امین که قرار بر این بود بر اساس قانون بودجه امسال به صورت حق التدریس به کارگیری شوند، هنوز اقدامی نشده است.

این نماینده مجلس در دوره دوازدهم ادامه داد: درخواست از ریاست بانک مرکزی کشور که در موضوع پرداخت وام‌های ازدواج و تسهیلات خرد و وام‌های فرزندآوری و غیره دستور فرمایید که اقدام مؤثر برای پرداخت آن انجام شود.

