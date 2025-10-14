خبرگزاری کار ایران
رئیسی در تذکر شفاهی:

برای حل مشکلات کشور به سراغ راهکار فرعی رفته‌ایم

برای حل مشکلات کشور به سراغ راهکار فرعی رفته‌ایم
نماینده مردم قم در مجلس با تأکید بر اتخاذ راهکار فنی برای حل مشکلات مردم گفت: یکی از اقدامات مهم در مسیر بهبود وضعیت اقتصادی کشور رسیدگی به ابربدهکاران بانکی است.

به گزارش ایلنا، منان رئیسی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۲ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود با اشاره به عدم موافقت نمایندگان با دوفوریتی طرح پیشنهادی الزام دولت به اجتناب از تحویل اسناد CFT گفت: این طرح علیرغم ۱۵۰ رأی مثبت اما نیازمند دو سوم آراء نمایندگان بود از این رو رأی لازم را برای بررسی دوفوریتی کسب نکرد.

نماینده مردم قم، کهک و جعفرآباد در مجلس افزود: استدلال نمایندگان نیز برای این طرح در راستای کمک به معیشت مردم بود اما لازم به ذکر است که از سال ۹۷ تا الان از مجموع ۲۷۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی اما حدود صد میلیارد دلار به کشور بازنگشته است.

وی با تأکید بر اتخاذ راهکار فنی برای حل مشکلات مردم اضافه کرد: ما برای حل مشکلات کشور به سراغ راهکار فرعی رفته‌ایم؛ از مهمترین اقدامات این است که به سراغ ابربدهکاران بانکی برویم که از جمله آن بدهکاری ۸۶ هزار میلیارد تومانی یکی از بانک‌های خصوصی به عنوان ابربدهکار بانکی و همچنین بانک دیگر با ۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی است.

