قیمت خریدتضمینی گندم نیاز به بازنگری دارد

قیمت خریدتضمینی گندم نیاز به بازنگری دارد
نماینده مردم سنقر در مجلس قیمت تعیین شده برای خرید گندم کشاورزان را پایین دانست و خواستار بازنگری در قیمت آن شد.

به گزارش ایلنا، سیدجواد حسینی کیا در نشست علنی صبح امروز(سه شنبه، 22 مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود بر ضرورت تأمین معیشت نیروهای مسلح تأکید کرد که در شرایط سختی به سر می برند و گفت: لازم است در این خصوص در لایحه بودجه سال آتی نیز پیش بینی جدی صورت گیرد.

نماینده مردم سنقر و کلیایی در ادامه خواستار تعیین تکلیف جدی وضعیت استخدامی نیروهای نهضتی و مربیان حق التدریس مدارس شد که امسال به آنها کلاس نیز داده نشده و بلاتکلیف مانده اند.

عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه در پایان در تذکری خطاب به وزیر جهاد کشاورزی خواستار بازنگری در قیمت گندم شد که به میزان 29 هزار و 500 تومان در نظر گرفته شده و گفت: در حالی که دولت اعلام کرده 5 درصد از مطالبان کشاورزان باقی مانده اما وزارت جهاد کشاورزی اعلام می کند تمام آن را پرداخت کرده است که لازم است حق کشاورزان به آنها داده شود.

