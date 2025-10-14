حدود ۵۳ نفر استیضاح وزیر جهاد کشاورزی را امضا کردند

به گزارش ایلنا، سیدنجیب حسینی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۲۲ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خطاب به هیات رئیسه درخصوص ماده ۲۲۱ گفت: حدود ۵۳ نفر از همکاران استیضاح وزیر جهاد کشاورزی را امضا کردند و تقدیم هیات رئیسه شده است و بیش از سه هفته از این طرح می‌گذرد. این سوال وجود دارد که به چه دلیل تاکنون هیات رئیسه این طرح استیضاح را به کمیسیون تخصصی ارجاع نداده است. در صورتی که در ماده ۲۲۱ صراحتا آمده است که بلافاصله باید طرح استیضاح به کمیسیون تخصصی ارائه شود.

نماینده مردم مینودشت، گالیکش، کلاله و مراغه تپه در مجلس شورای اسلامی افزود: وزارت جهاد امروز در بدترین وضعیت خود قرار دارد. گوشت قرمز از سفره مردم کاملا محو شده و گوشت سفید هم در حال محو شدن است. این سوال وجود دارد که وزارت جهاد کشاورزی به چه علت ۵ درصد از پول کشاورزان بلوکه شده و اموال مردم را تحت عنوان بیمه اجباری صندوق محصولات کشاورزی تصاحب کرده است و این خیانت به کشاورزان عزیز بوده و کشاورزان در سراسر کشور به این موضوع اعتراض دارند.

