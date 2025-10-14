به گزارش ایلنا، محمد معتمدی زاده در نشست علنی امروز ( سه شنبه، ۲۲ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی گفت: چرا حقوق و دریافتی‌های نیروهای مسلح بویژه نیروهای انتظامی که امنیت جامعه را رقم می‌زند، بسیار پایین است. چرا به این موضوع رسیدگی نمی‌شود. حداقل در بحث زمین و مسکن، پشتوانه‌ای را برای این رفاهیات این عزیزان فراهم کنید.

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس دوازدهم اضافه کرد: برخی شرکت‌های صنعتی و معدنی در کرمان تبدیل به جولانگاه برخی از آقازاده‌های دولتی شده‌اند که پشت پرده پیمانکاری‌ها هستند. همچنین این شرکت‌ها عمکلرد ناشفاف مالی داشته و در پرداخت حقوق به کارگران ناشفاف هستند.

وی افزود: بارها به وزرای صمت و اقتصاد در این خصوص تذکر داده‌ایم که گویی همین آقازاده‌ها در اجرای اصلاح امور دخالت کرده و اجازه اصلاح نمی‌دهند.

انتهای پیام/