به گزارش ایلنا، سید محمد پاک مهر در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۲ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری به وزیر جهاد کشاورزی، گفت: اوضاع تورم افسارگسیخته است، در بخش ارزاق سفره مردم را دریابید، معیشت مردم به ویژه قیمت برنج خوب نیست و وضعیت نامطلوبی در سفره های قشر نیازمند و دهک های پایین جامعه ایجاد کرده و آن را به یک آرزو تبدیل نموده است.

نماینده مردم بجنورد، جاجرم و سملقان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت مرغ این روزها پر کشیده است، ادامه داد: افزایش سرسام آور قیمت مرغ، حبوبات و میوه ها نیازمند نظارت جدی تر وزارتخانه است، این کالاها تولید داخل کشور هستند، نکته حائز اهمیت وضعیت دامداران در کشتار دام های مولد به دلیل نبود نهاده کشتار می شوند، این ضربه ای مهلک به تولید داخلی وارد می کند.

وی افزود: صبوری و شکیبایی این قشر دلسوز نیازمند توجه فوری وزیر برای صیانت از این گروه زحمتکش است، چه کسی غیر از شما مسئول این بخش است و فریاد این عزیزان را باید بشنود.

پاک مهر در تذکری به رئیس جمهور در خصوص بازنشستگان و نظام سلامت، گفت: درخواست دارم تا موضوع نظام هماهنگ پرداخت ها را اجرا کنید، حقوق بازنشستگان عزیز در وزارتخانه های کشور، جهاد کشاورزی و صندوق بازنشستگی کشور باید فوری پیگیری شود چرا که صدای اعتراض این قشر بلند شده است، همچنین وضعیت حقوق اندک کارکنان نظام سلامت و چالش های تامین کادر درمان، پزشکان عمومی و متخصص برای بیمارستان ها و مراکز جامع سلامت که با مشکل روبرو شده اند نیازمند رسیدگی فوری است.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حقوق نیروهای نظامی و انتظامی کشور را دریابید، این حافظان امنیت جامعه صورت خود را با سیلی سرخ نگه داشته اند و با وجود خدمات شبانه روزی برای تامین معاش مجبور به روی آوردن به مشاغل دوم شده اند که شایسته جایگاه آنان نیست.

پاک مهر در پایان خطاب به رئیس جمهور، خاطرنشان کرد: مصوبات سفر خود را در استان ها به ویژه خراسان شمالی دریابید، مصوبات این سفر متاسفانه بر زمین مانده است، به عنوان نمونه ۶ مصوبه سفر در حوزه پتروشیمی تصویب شد اما اجرای حتی یک مورد آن از دولت سیزدهم تاکنون مشاهده نشده است.

