قانون اعطای شناسنامه به فرزندان ایرانی در شهرهای مرزی اجرایی شود

به گزارش ایلنا، عثمان سالاری در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۲۲ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خطاب به وزیر دادگستری گفت: آقای دکتر رحیمی وزیر فهیم و فرهیخته دادگستری که به دعوت کمیسیون حقوقی و قضایی در معیت جمعی از معاونان و مدیران، خصوصاً جناب آقای میرزاده مدیر کل معزز امور مجلس قوه قضاییه با حضور ارزنده خود موجبات مسرت خاطر اهالی شهرستان‌های حوزه انتخابیه را مهیا نمودند، قدردانی می‌کنم.

نماینده مردم باخرز، تایباد و تربت جام در مجلس شورای اسلامی در تذکری به رئیس جمهور افزود: قانون اعطای شناسنامه به فرزندان ما در ایران در سال ۱۳۹۸ تصویب شده، اما هنوز در شهرستان‌های حوزه انتخابیه اجرایی و عملیاتی نشده است؛ همانطور که به صورت حضوری عرض کردم آه، اشک، ناله و زجه و شیون مادران مظلوم ایرانی را جدی تلقی نکرده اید.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: مادران مضطرب و مستأصلی که فرزندان آنها علی رغم نصح صریح قانونی تاکنون شناسنامه دریافت نکرده‌اند و فاقد شناسه هویتی هستند و عملاً از حقوق اجتماعی محروم شده‌اند. لطفاً طی مصوبه وزارت کشور و سازمان امور اتباع بیگانه و مهاجرین خارجی را مکلف به اجرای قانون نمایید.

وی خطاب به وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: آنچه بی‌عدالتی، بی‌انصافی و شلختگی مدیریتی در آموزش و پرورش خراسان رضوی ساری و جاری است؛ هیچ خبری از انتصاب مدیران توانمند و خوش نام در ادارات آموزش و پرورش شهرستان‌های حوزه‌های انتخابیه اینجانب نیست. از آن تلخ‌تر و ناگوارتر رویکرد و عملکرد تبعیض‌آمیز عدالت ستیز و وحدت‌شکنانه اصل گزینش آموزش و پرورش خراسان رضوی است که دانش‌آموزان بی‌پناه و پذیرفته شده اهل سنت در دانشگاه فرهنگیان را تحت کدهای ۵ و ۱۹ برخلاف فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی از خدمات اجتماعی محروم و عملاً از پذیرش دانش‌آموزان حتی در دروس معارف اسلامی و امور تربیتی محروم کرده‌اند.

