به گزارش ایلنا، عبدالحکیم آق ارکاکلی در نشست علنی امروز (سه شنبه 22 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت: تشکر ویژه داریم از باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال که با قبول تیم‌داری در لیگ برتر والیبال کشور با نام استقلال گنبد دل هزاران علاقمند به ورزش والیبال را شاد کردند و شور و شوق را به لیگ برتر والیبال برگرداندند از همه عزیزانی که در احیای ورزش والیبال گنبد پایتخت این ورزش همراهی کردند قدردانی ویژه داریم و این حضور را به هواداران پرشور والیبال گنبد تبریک عرض می‌کنم.

وی خطاب به وزیر جهاد کشاورزی افزود: بر اساس ماده ۳۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور صندوق بیمه کشاورزی مکلف است محصولات اساسی کشاورزی را در مقابل خسارت‌های ناشی از حوادث بیمه اجباری تمام خطر نماید، امسال که قسمتی از مطالبات گندمکاران بابت پرداخت حق بیمه سهم کشاورز بلوکه و به آنها پرداخت نشده است چرا نسبت به پرداخت خسارت خشکسالی به کشاورزان اقدام نمی‌کنید این اقدام دولت باعث بی‌اعتمادی کشاورزان و خدشه‌دار شدن انگیزه آنها می‌شود، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه بودجه کشور، بنیاد ملی گندمکاران و صندوق بیمه بایستی این موضوع را حل کنند. جناب آقای نیکزاد! از حضرت عالی می‌خواهم به این موضوع ورود جدی داشته باشید.

آق ارکاکلی بیان کرد: جناب آقای وزیر کشاورزی نهاده‌های دامی را از انحصار خارج کنید، عدالت را رعایت کنید به نهادهای توزیع نهاده‌های کشاورزی نظارت کنید چگونه کود شیمیایی امروز در بازار آزاد به وفور پیدا می‌شود، اما به دست کشاورزان نمی‌رسد مردم گلایه‌های خود را به ما نمایندگان می‌گویند مدیران شما در استان‌ها و شهرستان‌ها متاسفانه پاسخگو نیستند باید نظارت کنید البته قدردانی هم از وزیر کشاورزی بابت تعیین قیمت گندم در شورای قیمت‌گذاری که برای اولین بار کیفیت محصول گندم با پیگیری نمایندگان در قیمت‌گذاری لحاظ گردید تشکر می‌کنم.

انتهای پیام/