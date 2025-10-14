مقصودی در تذکر شفاهی:
آقای وزیر کشور به استاندار لرستان یاد بدهید مدیریت با رفاقت بازی نمیسازد
نماینده مردم بروجرد در مجلس گفت: استان لرستان و شهرستان بروجرد گرفتار رفیق بازی و جناح بازی شده است.
به گزارش ایلنا، فاطمه مقصودی در نشست علنی امروز ( سه شنبه، ۲۲ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی گفت: سرمایه داری رفاقتی همان الطافی است که از طریق مناسبات سیاسی تحت عنوان بده و بستان ها، آفت کشورمان شده است و نتیجه این اقدامات ساختاری ناکارآمد به مبنای باندبازی و جناح گرایی و ناتوان از تامین رشد و توسعه که قدرت مالی و سیاسی را در دست اقلیتی متمرکز کرده و اکثریت جامعه را در وضعیت فقر و ناتوانی سیاسی قرار داده است و تنها راه اصلاح وضعیت، بر هم زدن کل این ساختار رفاقتی است.
نماینده مردم بروجرد در مجلس خطاب به وزیر کشور ادامه داد: رفیق بازی، بدویترین ابزار سیاسی است و سیاست مدرن نه خانوادگی است و نه رفاقتی. استان ما و شهر بروجرد که شهر فرزانگان، ادیبان و علما و فرهیختگان است، گرفتار رفیق بازی و جناح بازی شده است، گرفتار مداخلهگرا در عزل و نصب با ریاکاری شده است. گرفتار برهم زنندگان توسعه تولید و اشتغال شده است. گرفتار جناح گرایی و باندبازی توسط کانونهای قدرت و ثروت شده است.
وی افزود: تذکر میدهم که آقای وزیر کشور به استاندار لرستان یاد بدهید مدیریت با رفاقت بازی نمیسازد، با جناح گرایی مغز نمیسازد. با قدرت دادن به رفقای جاه طلب و منفعت طلب که مطیع بیچون و چرای کانونهای قدرت و ثروت و گعدههای منفعت طلب اقتصادی است، نمیسازد. مدیریت وجدان میخواهد، مدیریت مردم داری میخواهد، مدیریت سلامت نفس میخواهد، مدیریت تقوا و ترس از خدا میخواهد. یادآور میشوم که رونق تولید و جهش اقتصادی و توجه به اشتغال بعنوان سنگ بنای رضایتمندی مردم به عنوان مهمترین مولفه امنیت ملی، فاصله گرفتن از این همه رذیلت است.