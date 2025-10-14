عراقچی جواب ترامپ را داد/ یا رئیسجمهور صلح باشید یا جنگ
وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به اظهارات ترامپ گفت: آقای ترامپ یا میتواند رئیسجمهور صلح باشد یا رئیسجمهور جنگ؛ نمیتواند همزمان هر دو باشد.
به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به اظهارات روز گذشته رئیسجمهور آمریکا در کنست و شرم الشیخ نوشت:
آقای ترامپ یا میتواند رئیسجمهور صلح باشد یا رئیسجمهور جنگ؛ نمیتواند همزمان هر دو باشد
اکنون کاملاً روشن شده که رئیسجمهور ایالات متحده تحت تأثیر اطلاعات نادرستی قرار گرفته است که برنامه هستهای صلحآمیز ایران را در بهار امسال در آستانه تسلیحاتی شدن قلمداد میکرد. این ادعا صرفاً یک دروغ بزرگ است و باید به او اطلاع داده میشد که هیچ مدرکی در این رابطه وجود ندارد، همانطور که جامعه اطلاعاتی خود آمریکا نیز این موضوع را تأیید کرده است.
رئیسجمهور آمریکا با این وعده به مردم آمریکا و جهان وارد کاخ سفید شد که فریبکاریهای مکرر رژیم اسرائیل علیه رؤسای جمهور ایالات متحده را متوقف کند؛ همچنین قول داده بود که ارتش آمریکا دیگر درگیر جنگهای بیپایان نشود، جنگهایی که طراحی آنها توسط جنگطلبانی صورت گرفته بود که سالها روند دیپلماسی هستهای آمریکا با ایران را نیز به شکست کشاندهاند.
آقای رئیسجمهور، زورگوی واقعی در غرب آسیا همان بازیگری است که با زندگی انگلی خود مدتهاست به ایالات متحده هم زورگویی کرده و از آن بهرهکشی می کند.
همچنین این سؤال مطرح است که چگونه میتوان انتظار داشت ملت ایران شاخه زیتون(صلح) از سوی کسی را باور کند که همین چهار ماه پیش در بمباران خانهها و مناطق شهری در سراسر ایران دست داشته است.
آن حملات جنایتکارانه جان بیش از هزار ایرانی، از جمله زنان و کودکان، را گرفت. به سختی میتوان کسی را رئیسجمهور صلح نامید در حالی که به جنگهای بیپایان دامن میزند و در کنار جنایتکاران جنگی میایستد. آقای ترامپ یا میتواند رئیسجمهور صلح باشد یا رئیسجمهور جنگ؛ نمیتواند همزمان هر دو باشد.
ایران همواره آماده تعامل دیپلماتیک محترمانه و متقابل بوده است. مردم ایران، این وارثان شایسته تمدنی کهن و غنی، به حسن نیت با حسن نیت پاسخ میدهند. اما ما ضمنا به طور دقیق می دانیم که چگونه در برابر ظلم و تحمیل مقاومت و با آنها مقابله کنیم؛ و این همان تجربه سختی است که جنگطلب تیرهبخت تلآویو به دست آورد.
اما باید گفت که ما در یک مورد با رئیسجمهور آمریکا اتفاق نظر داریم: او درست میگوید که ایران نباید بهانهای برای عادیسازی روابط با اسرائیل قرار گیرد.
اگر کسی میخواهد فلسطینیها را قربانی کند و با موجود نسلکُشی که تشنه بلعیدن کل منطقه است همپیمان شود، باید شجاعت داشته باشد که مسئولیت کامل این کار را در برابر مردم خود بپذیرد و دیگران را مقصر جلوه ندهد.