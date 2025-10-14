حسینی در نطق میاندستور:
دهیاران از حمایت شغلی و حقوقی برخوردار شوند
نماینده مردم سرپلذهاب، قصرشیرین و گیلانغرب در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از بیتوجهی دولت به اجرای مصوبات سفر مقام معظم رهبری و حل مشکلات معیشتی مردم کرمانشاه، گفت: استان کرمانشاه که در دوران جنگ تحمیلی بیشترین آسیب را متحمل شده، امروز از بیکاری و کمبود اعتبارات رنج میبرد و دولت باید در قبال این محرومیت پاسخگو باشد.
به گزارش ایلنا، فتحالله حسینی نماینده مردم سرپلذهاب، قصرشیرین و گیلانغرب در نشست علنی امروز (سهشنبه، ۲۲ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میاندستور خود ضمن درود بر ملت بزرگ ایران و شهیدان انقلاب اسلامی، گفت: آرزوی طول عمر باعزت برای مقام معظم رهبری دارم و سلام خالصانه خود را تقدیم مردم شریف قصرشیرین، سرپلذهاب، گیلانغرب، سومار، نفتشهر، سرمست و نودشه میکنم.
وی در ادامه با اشاره به تحولات اخیر منطقه افزود: رژیم غاصب صهیونیستی بداند مساحت کشور اسرائیل به اندازه یکی از استانهای کوچک ایران است. در جنگ ۱۲روزه اخیر دیدید که اگر ایران بخواهد، میتواند رژیم صهیونیستی را در کوتاهترین زمان خاک یکسان کند. طرف مقابل باید بداند زورگویی و قلدری در دنیای امروز ادامهپذیر نیست و ملتهای آزادیخواه جهان بیدارند و اجازه تکرار چنین رفتارهایی را نخواهند داد.
نماینده مردم سرپلذهاب در مجلس در ادامه خطاب به رئیسجمهور گفت: آقای دکتر پزشکیان! اجرای مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه باید در صدر تصمیمات دولت قرار گیرد. سالها از آن سفر گذشته اما هنوز بخش مهمی از مصوبات آن عملیاتی نشده است. استان کرمانشاه نسبت به بسیاری از استانهای کشور عقبماندهتر است و لازم است سهم آن از تبصره ۱۵ بودجه افزایش یابد تا معضل بیکاری که امروز به مرحله خطرناکی رسیده، برطرف شود.
حسینی با یادآوری نقش مردم کرمانشاه در دفاع مقدس گفت: در دوران هشتساله جنگ تحمیلی، این استان زیر موشکباران دشمن قرار داشت و مردم شجاع آن در برابر تجاوز ایستادگی کردند. امروز جای سؤال است که سهم این مردم از اعتبارات کشور کجاست؟ بسیاری از مشکلات اساسی و بیکاری در کرمانشاه، ریشه در همان دوران جنگ دارد و دولت باید برای جبران این خسارتها اقدام کند.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت معیشتی مردم تصریح کرد: مردم در شرایط سخت معیشتی به سر میبرند. قرار بود کالابرگ توزیع شود اما با وعده و سخنرانی نمیتوان سفره مردم را پر کرد. لطفاً هرچه سریعتر قانون را اجرا کنید؛ شعار دادن کافی است، مردم عمل میخواهند.
نماینده مردم سرپلذهاب خاطرنشان کرد: اکثریت نمایندگان مجلس از دولت خواستهاند حقوق نیروهای مسلح، کارکنان دولت و کارگران زحمتکش ترمیم شود؛ چراکه کاهش ارزش حقوق آنها مستقیماً بر سفره معیشت آنها اثر گذاشته است. انتظار داریم دولت در این خصوص اقدام فوری انجام دهد.
وی همچنین خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: آقای پورمحمدی! با وجود تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر رفع مشکلات معیشتی جانبازان، خانواده شهدا و رزمندگان، هنوز بعد از ۷ ماه اقدام مؤثری صورت نگرفته است. بیش از ۴۰ هزار ایثارگر در نوبت پرداخت معیشت هستند.
حسینی در بخش دیگری از نطق خود با اشاره به پروژه سامانه گرمسیری گفت: آقای علیآبادی! درباره اراضی جامانده در سامانه گرمسیری بارها تذکر دادهایم. برای شهرستانهای گیلانغرب، قصرشیرین و سرپلذهاب ۸ میلیارد دلار صندوق توسعه ملی کمک دریافت کردهاید، اما هنوز حدود ۵۲ هزار هکتار از اراضی این سه شهرستان بلاتکلیف مانده است. بیش از پنجاه هزار هکتار زمین در حوزه ماهیدشت نیز بدون اقدام مانده و مردم از این وضعیت ناراضی هستند.
وی خطاب به وزیر کشور افزود: برای دهیاران که پل ارتباطی مردم و مسئولان هستند چارهای بیندیشد. دهیاران مانند نهادهای اجرایی در روستاها فعالیت میکنند، اما تاکنون از حمایت شغلی و حقوقی برخوردار نبودهاند. همچنین کارکنان شورای حل اختلاف سالها است بدون قرارداد رسمی و با حقوق اندک شبانهروزی خدمت میکنند و لازم است وضعیت آنها تعیینتکلیف شود.
نماینده مردم سرپلذهاب ادامه داد: در حوزه آموزشوپرورش نیز نیروهای حقالتدریسی، نهضت سوادآموزی، برونسپاری، طرح امین، پیشدبستانی و نیروهای غیرانتفاعی سالهاست بلاتکلیف ماندهاند. این افراد تحصیلکرده برای نظام زحمت کشیدهاند، اما هنوز تعیینتکلیف نشدهاند. همچنین نیروهای شرکتی سالها است در انتظار جذب هستند ادامه این وضعیت به نفع هیچکس نیست و برخی شرکتهای فرصت طلب حقوق آنان را تضییع کردهاند.
حسینی با اشاره به مشکلات حوزه صنعت و معدن گفت: آقای وزیر صمت! امروز صبح در جلسهای درباره ساماندهی و بهرهبرداری از معدن قیر طبیعی شهرستان گیلانغرب حضور داشتم. متأسفانه این معدن در اختیار عدهای افراد خاص قرار گرفته و مردم منطقه از منافع آن بیبهرهاند. باتوجه به نارضایتی شدید مردم انتظار داریم دولت هرچه سریعتر مشکل را برطرف کند.
وی خطاب به رئیس سازمان حفاظت محیطزیست نیز گفت: خانم انصاری! جنگلهای بکر بلوط در محور گیلانغرب – سرپلذهاب بیش از ۱۰ هزار هکتار سوخته و از بین رفته است. بارها تماس گرفتیم اما هنوز پاسخی نگرفتهایم. لازم است سازمان محیطزیست نسبت به حفاظت از این عرصهها اقدام فوری انجام دهد.
نماینده مردم سرپلذهاب در ادامه اظهار کرد: آقای وزیر کشور و آقای مؤمنی! مگر قول ندادید مشکل کولبران را حل می کنید؟ رئیسجمهور بارها از ساماندهی کولبری سخن گفته، از استانهای مرزی سوال کنید کدام مرز باز کولبر فعال است. در عمل هیچ مرزی باز نشده و کولبران بیکار ماندهاند.
وی همچنین در تذکری به وزیر ارتباطات گفت: در زلزله کرمانشاه بیش از ۳۰ هزار خط تلفن ثابت مردم سرپلذهاب از بین رفت، اما هنوز جبران نشده است. مگر قول ندادید تیرماه به سرپلذهاب بیایید و مشکلات مردم زلزلهزده را حل کنید؟
حسینی در پایان خطاب به رئیسجمهور گفت: بیش از 20 نماینده مجلس به دلیل گزارش خلاف واقع منطقه آزاد قصرشیرین تذکر دادهاند. متأسفانه رئیس منطقه آزاد کشور به شما وعده نادرست داده است. انتظار داریم این اشتباه اصلاح شود و مصوبات سفر دولت به کرمانشاه هرچه سریعتر به اطلاع مردم برسد، زیرا مردم این استان از بیتوجهیها به ستوه آمدهاند.