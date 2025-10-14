به گزارش ایلنا، فاطمه محمدبیگی در نشست امروز (۲۲مهرماه) مجلس شورای اسلامی در ابتدای نطق خود ضمن سلام و درود به روح پرفتوح امام راحل و شهدای جنگ۱۲ روزه،گفت: از موضع دولت درخصوص عدم شرکت در اجلاس شرم الشیخ تشکر می‌کنم.

وی با بیان اینکه آزادی اسرای غزه در بازگشت به فلسطین و سرزمین مقاومت موجب تبریک و خوشحالی ماست، افزود: ملت فلسطین همواره پیروز است و باید یک دولت کاملا فلسطینی بدون دخالت خارجی ،با رای خود مردم فلسطین در آنجا مستقر شود؛ به بی‌شرمان تاریخ و جنایتکارانی چون اسرائیل و آمریکا و شریک جرم‌های اروپایی‌شان اعلام می‌کنم که ما محکم‌تر از هر وقت دیگری آنقدر مبارزه می‌کنیم تا نفس‌های جنایتکاران در رژیم صهیونیستی ،آمریکا و جاهای دیگر بریده شود و به درک واصل شوند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به رای امروز نمایندگان ،مطرح کرد: از رای ۱۵۰ نماینده در رای انقلابی به طرح "مالک شریعتی" مبنی بر الزام دولت به خودداری از تحویل اسناد پذیرش معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم موسوم CFT تشکر می‌کنم، اما از بقیه سوال می‌کنم؛ بدانید که عدم رای آوری این موضوع ،روزی شما را پشیمان خواهد کرد، شما این روز تاریخی را از مجلس گرفتید؛ جناب رئیس قوه مقننه به من بگویید چرا یک فوریتی این طرح امروز به رای گذاشته نشد؟ مقابله با تامین مالی تروریسم، امروز می‌توانست به دولت در این لایحه و در این طرح "شریعتی" کمک کند،تا رفع کامل تحریم‌ها در قطعنامه ششگانه اتفاق بیفتد.شما این کمک را دریغ کردید!اگر امروز رای داده بودید اتفاقات بهتری می‌افتاد.

عضو ناظر مجلس در ستاد ملی جمعیت با تاکید براین موضوع که جمعیت جوان امروز مؤلفه اصلی قدرت کشور است، اظهار کرد: وزرای مرتبط و وزیر بهداشت پاسخ دهند؛ که چرا اخیراً برخی از مسئولین وزارت بهداشت عنوان می‌کنند که ما مسئول افزایش جمعیت نیستیم؟ آقای وزیر مگر شما مورد خطاب مقام معظم رهبری در موضوع جمعیت نبودید؟ ستاد ملی جمعیت تاخیر در اجرای جلسات ستاد ملی دارد و هنوز مسکن سه فرزندی و بسیاری از قوانین مربوط به جوانی جمعیت با کندی و سرعت در حال اجراست و در حال ناامید کردن خانواده‌ها هستید.

نماینده مردم قزوین،آبیک و البرز در مجلس دوازدهم با اشاره به مشکلات حوزه انتخابیه، خاطرنشان کرد: چرا ارتقاء تقسیمات کشوری در مناطق محروم طارم،الموت، محمدیه اقبالیه و کوهین انجام نمی‌شود؟ بسیاری از مشکلات استان قزوین ناشی از نقص شدید در تقسیمات کشوری است؛ کمبود تعداد نماینده هم درد دیگری است که وزارت کشور با اجرای مصوب افزایش نمایندگان، باید به سرعت به این درد پاسخ دهد.

عضو فراکسیون محور مقاومت در مجلس دوازدهم ضمن خطاب قراردادن وزارت خارجه، بیان کرد: وزارت خارجه چرا برای آزادی "مهدیه اسفندیاری" کاری نمی‌کند؟ چرا به جای تاکید بر گفت و گوهای بی حاصل با تروئیکای اروپایی و آمریکایی،به افزایش دیپلماسی اقتصادی و افزایش تولید ارز و صادرات نمی‌پردازید،تا مردم ما از گرانی‌ها و بی ضابطگی اقتصادی خلاص شوند؟

عضو فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی در خصوص حجاب و عفاف،گفت: مسئولین و دستگاه‌ها حق ندارند از ضرورت عفاف و حجاب عدول کنند و بلکه باید نسبت به متجاهرین به فساد با قاطعیت برخورد کنند. کوتاهی از اجرای آیات قرآن و احکام عفاف و حجاب ،منجر به آسیب‌های اجتماعی،فروپاشی خانواده‌ها و فساد جوانان و فرزندان ما خواهد شد،اما باید بگویم؛آنچه امروز مهم است، مقابله با فساد هم در عرصه اخلاق و بی‌حجابی و هم در عرصه اقتصاد ،جزء واجبات است.

محمدبیگی در ادامه تصریح کرد: امروز وجود برخی عناصر معلوم الحال، مدیران ناکارآمد و مشاورین فاسد در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها با سلایق سیاسی و جناحی خاص، به شدت به اعتماد عمومی مردم آسیب زده و عملاً باعث عدم اجرای قوانین در کشور می‌شود و بسیاری از صحبت‌های رهبری ما زمین مانده است.اما به «سیدعلی خامنه‌ای» می‌گویم:رهبرا جانم فدای تو ،جانم فدای ملت، جانم فدای امت اسلام.

رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت مجلس در پایان تاکید کرد: ما ملت ایران اجازه نمی دهیم،عده‌ای با کوتاهی؛موجب انحراف،سازش،عقب‌گرد و عدول از منافع ملی و آرمان‌های شما امامین انقلاب و شهدا شوند.

انتهای پیام/