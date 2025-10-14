جهانگیر:
پیگیریهای دستگاه قضا برای آزادی مهدیه اسفندیاری ادامه دارد
سخنگوی قوه قضاییه گفت: پیگیری برای آزادی و انتقال مهدیه اسفندیاری ادامه دارد با وجود طولانی شدن روند قضایی، این به معنای توقف پیگیریها نیست و اقدامات خوبی در این زمینه در حال انجام است. اتهامات علیه این شخص از نظر نظام جمهوری اسلامی و قوه قضاییه واهی است، چرا که حمایت از مردم فلسطین، مخالفت با نسلکشی در غزه و پشتیبانی از جریان مقاومت، اقداماتی مشروع و در راستای حقوق مسلم مردم و بشریت محسوب میشود و نمیتواند مصادیقی از جرم تلقی شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین اقدامات دستگاه قضایی برای آزادی مهدیه اسفندیاری، اظهار کرد: در این خصوص وزارت امور خارجه و معاونت بینالملل قوه قضاییه برای آزادی و انتقال این هموطن تلاشهای خوبی را آغاز و پیگیریهای مستمری را انجام میدهند.
وی گفت: پیگیری برای آزادی و انتقال مهدیه اسفندیاری ادامه دارد با وجود طولانی شدن روند قضایی، این به معنای توقف پیگیریها نیست و اقدامات خوبی در این زمینه در حال انجام است. اتهامات علیه این شخص از نظر نظام جمهوری اسلامی و قوه قضاییه واهی است، چرا که حمایت از مردم فلسطین، مخالفت با نسلکشی در غزه و پشتیبانی از جریان مقاومت، اقداماتی مشروع و در راستای حقوق مسلم مردم و بشریت محسوب میشود و نمیتواند مصادیقی از جرم تلقی شود.
وی افزود: در مقطعی اعلام شد که در صورت معرفی مکانی مناسب نزدیک به محل بازداشت مهدیه اسفندیاری، امکان آزادی وی با وثیقه وجود دارد. بلافاصله این اتفاق افتاد، اما متأسفانه مقامات فرانسوی علارغم اینکه سفارت ایران همکاری لازم را انجام داد حاضر نشدند مهدیه اسفندیاری را به مکانی که خانواده او پیشنهاد داده بودند منتقل کنند.
جهانگیر همچنین گفت: از طریق وکیل مهدیه اسفندیاری و سفارت ایران در پاریس به صورت جدی این موضوع پیگیری میشود و تاکنون دو بار سفیر ایران در محل بازداشت حاضر شده و با این شخص ملاقات داشته است. سفارت ایران به طور منظم با اسفندیاری در ارتباط است تا مشکلات موجود را پیگیری کند.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: ستاد حقوق بشر با همکاری وزارت خارجه، همهگونه تلاش را برای آزادی بیقید و شرط این هموطن را در دستور کار قرار داده و امیدواریم دولت فرانسه هرچه سریعتر نسبت به جلوگیری از ادامه بازداشت غیرقانونی این هموطن ایرانی اقدام کند و وی را بی قید و شرط آزاد کند.