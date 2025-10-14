صدور کیفرخواست برای ۱۴ متهم جدید پرونده فساد ارزی شرکت نیشکر هفتتپه
سخنگوی قوه قضاییه از صدور کیفرخواست برای ۱۴ متهم جدید در پرونده فساد اقتصادی شرکت نیشکر هفتتپه خبر داد و گفت: یکی از متهمان به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به مبلغ ۲۶۸ میلیون یورو متهم است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری روز سهشنبه (۲۲ مهرماه ۱۴۰۴) در تشریح آخرین وضعیت پرونده مدیرعامل شرکت نیشکر هفتتپه اظهار کرد: تحقیقات قضایی در این پرونده به پایان رسیده و برای ۱۴ متهم جدید در رابطه با تخلفات ارزی و مالی این شرکت کیفرخواست صادر شده است.
وی افزود: در میان متهمان، یکی از افراد به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به مبلغ ۲۶۸ میلیون یورو متهم است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به جزئیات بیشتر این پرونده گفت: از میان ۱۴ متهم اخیر، ۱۳ نفر دیگر از مدیران میانی دو بانک و یک کارشناس بانکی هستند که در زمان وقوع جرم در مسئولیتهای خود حضور داشتند و اکنون تحت پیگرد قضایی قرار گرفتهاند.
جهانگیر ادامه داد: پرونده اصلی فساد ارزی شرکت نیشکر هفتتپه نخستین بار در دادسرای تهران تشکیل شد و پس از انجام تحقیقات گسترده در قالب ۳۰ جلد پرونده، در سال ۱۳۹۸ با کیفرخواست مربوط به ۳۷ متهم به شعبه سوم دادگاه انقلاب ارسال گردید. این پرونده پس از طی مراحل دادرسی و بررسیهای تخصصی به دادسرا بازگشت تا بخشهای جدیدی از تخلفات مورد بررسی قرار گیرد.
وی تصریح کرد: پرونده اخیر بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور و در پی کشف تخلفات ارزی جدید مرتبط با شرکت نیشکر هفتتپه تشکیل شده و اکنون تحقیقات تکمیلی آن پایان یافته است. سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: صدور کیفرخواست برای متهمان جدید، نشاندهنده عزم دستگاه قضایی در مبارزه جدی با فساد اقتصادی و صیانت از منابع ارزی کشور است.