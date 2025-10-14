به گزارش خبرنگار ایلنا، اصغر جهانگیر در جریان برگزاری نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا، مبنی بر اینکه درباره پرونده فرزند و عروس حجت‌الاسلام صدیقی اوایل تابستان اعلام شد که این پرونده در مرحله دادسرا در حال رسیدگی است و افرادی بازداشت شدند در حال حاضر وضعیت این پرونده به چه صورتی است و آیا بعد از گذشت سه ماه از مرحله رسیدگی در دادسرا کیفرخواست برای متهمان این پرونده صادر شده یا خیر گفت: این پرونده هم مانند پرونده‌های دیگر از جمله مواردی است که در دستگاه قضایی با دقت و سرعت در دستور کار دارد.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: برای متهمان این پرونده به اتهام مشارکت در کلاهبرداری و همچنین ادعای اعمال نفود در دستگاه قضایی در ۱۷ شهریور امسال کیفرخواست صادر شد.

وی افزود: پرونده در تاریخ ۷ مهر ماه همین ۱۴۰۴ یعنی دو هفته گذشته به دادگاه صالحه از دادسرا ارسال شد و هفته آینده در شعبه ۱۰۶۵ دادگاه عمومی تهران مقید به وقت رسیدگی است.

جهانگیر گفت: در این پرونده یک نفر از آنهایی که قبلا با قرار وثیقه و تودیع وثیقه آزاد شده بود مجدداً با تجدید قرار بازداشت شد.

