آخرین وضعیت پرونده پسر و عروس صدیقی/ هفته آینده اولین جلسه دادگاه برگزار می‌شود

کد خبر : 1699904
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به پرونده فرزند و عروس حجت‌الاسلام صدیقی گفت: پرونده در تاریخ ۷ مهر ماه همین ۱۴۰۴ یعنی دو هفته گذشته به دادگاه صالحه از دادسرا ارسال شد و هفته آینده در شعبه ۱۰۶۵ دادگاه عمومی تهران مقید به وقت رسیدگی است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اصغر جهانگیر در جریان برگزاری نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا، مبنی بر اینکه درباره پرونده فرزند و عروس حجت‌الاسلام صدیقی اوایل تابستان اعلام شد که  این  پرونده در مرحله دادسرا در حال رسیدگی است و افرادی بازداشت شدند در حال حاضر وضعیت این پرونده به چه صورتی است و آیا بعد از گذشت سه ماه از مرحله رسیدگی در دادسرا کیفرخواست برای متهمان این پرونده صادر شده یا خیر گفت: این پرونده هم مانند پرونده‌های دیگر از جمله مواردی است که در دستگاه قضایی با دقت و سرعت در دستور کار دارد.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: برای متهمان این پرونده به اتهام مشارکت در کلاهبرداری و همچنین ادعای اعمال نفود در دستگاه قضایی در ۱۷ شهریور امسال کیفرخواست صادر شد.

وی افزود: پرونده در تاریخ ۷ مهر ماه همین ۱۴۰۴ یعنی دو هفته گذشته  به دادگاه صالحه از دادسرا ارسال شد و هفته آینده  در شعبه ۱۰۶۵ دادگاه عمومی تهران  مقید به وقت رسیدگی است.

جهانگیر گفت: در این پرونده یک نفر از آنهایی که قبلا با قرار وثیقه و تودیع وثیقه آزاد شده بود مجدداً با تجدید قرار بازداشت شد.

