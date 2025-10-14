خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاریجانی درگذشت محمد کاسبی را تسلیت گفت

لاریجانی درگذشت محمد کاسبی را تسلیت گفت
کد خبر : 1699883
لینک کوتاه کپی شد.

علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در پیامی درگذشت محمد کاسبی را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در پیامی درگذشت محمد کاسبی بازیگر کشورمان  را تسلیت گفت.

متن پیام علی لاریجانی بدین شرح است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

إنّا للّه وإنّا إلیه راجعون

خبر درگذشت هنرمند متعهد و ارجمند، مرحوم جناب آقای محمد کاسبی، باعث تألم و تأثر اینجانب شد.

در کنار حضور حرفه‌ای ایشان در قاب سینما و تلویزیون، دلبستگی و علاقۀ وی به آرمان‌ها و ارزش‌های والای دینی نیز فراموش‌ناشدنی است.

از خداوند متعال مسئلت دارم به روح بلند ایشان اجری جزیل و به خانوادۀ محترمشان صبری جمیل عنایت فرماید.

علی لاریجانی

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ