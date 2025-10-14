لاریجانی درگذشت محمد کاسبی را تسلیت گفت
علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در پیامی درگذشت محمد کاسبی را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در پیامی درگذشت محمد کاسبی بازیگر کشورمان را تسلیت گفت.
متن پیام علی لاریجانی بدین شرح است:
بسماللهالرحمنالرحیم
إنّا للّه وإنّا إلیه راجعون
خبر درگذشت هنرمند متعهد و ارجمند، مرحوم جناب آقای محمد کاسبی، باعث تألم و تأثر اینجانب شد.
در کنار حضور حرفهای ایشان در قاب سینما و تلویزیون، دلبستگی و علاقۀ وی به آرمانها و ارزشهای والای دینی نیز فراموشناشدنی است.
از خداوند متعال مسئلت دارم به روح بلند ایشان اجری جزیل و به خانوادۀ محترمشان صبری جمیل عنایت فرماید.
علی لاریجانی