دهقان ناصرآبادی در تذکر شفاهی:
ای کاش هر مسئولی شبی را در خانهای فقیرانه و بینان میخوابید
نماینده کازرون و کوهچنار در مجلس گفت: ای کاش هر مسئولی شبی را در خانهای فقیرانه و بینان میخوابید تا میفهمید بیصدایان چه میکشند.
به گزارش ایلنا، غلامرضا دهقان ناصرآبادی نماینده مردم کازرون و کوهچنار در نشست علنی امروز (سهشنبه، ۲۲ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میاندستور خود گفت: دولت جدید با شعار «شنیدن صدای بیصدایان» بر سر کار آمد، اما پرسش این است که کدام بیصدا؟ آنان که در سایه فقر نان شب ندارند یا کسانی که از فرط ناامیدی حتی فریاد هم نمیزنند؟ مردم امروز نه به دنبال شعار بلکه به دنبال نان هستند؛ سفرههایشان کوچکتر شده و امیدشان ضعیف تر از همیشه، هر روز قیمتها میتازند و حقوقها میلرزند.
وی خطاب به رئیسجمهور گفت: «جناب آقای دکتر پزشکیان! آیا صدای مردم در میان طنین وعدههایتان گم شده است؟ متولیان اقتصادی دولت شما از اداره امور ناتوان هستند، آیا شعار انتخاباتی خود را فراموش کردید؟
نماینده مردم کازرون و کوهچنار در مجلس با یادآوری سوگند نمایندگان در دفاع از حقوق مردم، ادامه داد: ما سوگند یاد کردهایم پاسدار حق باشیم نه تماشاگر فقر؛ پس چرا امروز تحقیق و تفحصها معطل مانده و سؤال و استیضاحها به تعویق افتاده است؟ آیا جایز است در چنین شرایطی نمایندگان ملت در برابر دولت منفعل باشند؟
وی با انتقاد از شرایط اقتصادی کشور گفت: اقتصاد در تلاطم است و تورم همچون موج سنگین بر زندگی مردم فرود آمده و قایق معیشتشان را در هم شکسته است. وزیران یکی پس از دیگری از مسئولیت شانه خالی میکنند، یکی از مسئولان میگوید من متولی ارز نیستم و دیگری میگوید تورم دست ما نیست؛ پس سؤال اینجاست که اگر شما مسئول نیستید، چه کسی باید پاسخگو باشد؟
دهقان ناصرآبادی تصریح کرد: این ملت که با خون شهیدانش عزت خود را حفظ کرده، شایسته تحقیر زیر بار بحرانها نیست. ای کاش هر مسئولی شبی را در خانهای فقیرانه و بینان میخوابید تا میفهمید بیصدایان چه میکشند. البته که برخی تصمیمات مدیران اجرایی در وضعیت کنونی شباهتی با اشتباه ندارد، بلکه عیناً خیانت است.
وی با اشاره به دغدغههای اجتماعی مردم افزود: دغدغه اصلی خانوادهها امروز اشتغال جوانان تحصیلکرده ای است که امید پدرران و مادران خویش بوده و هستند. آیا دولتمردان به شعارها و وظایف قانونی خود اشتغال این جونان عمل کرده اند؟ امروز چه پاسخی در برابر عملکرد نا ثواب خود نسبت به سرنوشت این جوانان تحصیل کرده به عنوان سرمایه های حقیقی و واقعی کشور دارید؟
این نماینده مردم مجلس همچنین به تهدیدهای خارجی اشاره کرد و گفت: در کنار دردهای اقتصادی تهدیدهایی نیز از بیرون مرزها سر برآورده است؛ برخی کشورهای همسایه با تحریک دشمنان دیرینه این خاک، بار دیگر در خیال خام خویش ادعای مالکیت جزایر سهگانه ایرانی را مطرح کردهاند. به آنان باید گفت؛ ای بی خبران از تاریخ و غیرت ایرانی، جزایر سه گانه نه برگی از دفتر سیاست که پاره ای از تن ایران است و از ان ناخواهیم گذشت. بدانید که ایران در برابر هر دست درازی پاسخی در خور از جنس ایمان، غیرت و وحدت ملی خواهد داد. پاسخ مدعیان مالکیت جزایر سه گانه ایرانی را با این شعر زیبا میدهم؛ ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست / عرض خود میبری و زحمت ما میدهی.
دهقان ناصرآبادی در ادامه گفت: در شرایط اقتصادی کنونی یکی از دغدغههای مهم افکار عمومی پرونده کرسنت است. آری؛ فساد دشمن جمهوریت و عدالت است. متاسفانه بر اساس مدارک و مستندات موجود در جریان انعقاد این قرارداد، فساد مالی بزرگی با تبانی برخی مسئولان سیاسی وقت، وابستگاه درجه اول انها و برخی مدیران ارشد وزارت نفت رخ داده است. متأسفانه دادگاه لاهه بدون توجه به این فساد، حکمی علیه وزارت نفت صادر و ساختمان صندوق بازنشستگی نفت با ارزش چند میلیارد دلاری را به نفع طرف خارجی توقیف کرد که با روح عدالت سازگار نیست. لذا از رئیس قوه قضاییه که شخصی بصیر و قاطع در برخورد با مفاسد اقتصادی است میخواهم بدون فوت وقت به اتهامات مسببان این ماجرا رسیدگی کرده و حقوق تضییع شده بیتالمال بازگرداند تا اعتماد مردم دوباره جان گرفته و خون امید در رگ های جامعه روان شود.
نماینده کازرون و کوهچنار در بخش پایانی سخنانش با اشاره به مشکلات حوزه انتخابیه خود گفت:در شهرستانهای کازرون و کوهچنار، گرمای آفتاب شدید است اما دل مردم از بیتوجهی مسئولان سرد. کشاورزان و دامداران در حال نابودیاند و وزارتخانههای جهاد کشاورزی و نیرو فقط وعده میدهند. مگر میشود دام را با وعده سیر کرد؟ مگر میشود اراضی کشاورزی را با وعده آباد کرد؟ به عنوان نماینده مردم هشدار میدهم که اگر توسعه و تکمیل میدان نفتی خشت و کنار تخته و پتروشیمی کازرون که سالها مورد بی توجهی و فراموشی واقع شده اجرایی نشود و به احیای تالاب بینالمللی پریشان که امروز به کانون ریزگرد خطرناک و تهدید محیط زیست تبدیل شده توجه نشود، این وضعیت قابل دوام نخواهد بود.