مردم قم، همدان و فارس رضایت بیشتری از عملکرد دستگاههای اجرایی دارند
معاون اجرایی رئیسجمهور با تأکید بر اینکه »رضایتمندی مردم یکی از پایههای اصلی تصمیمسازی در دولت وفاق ملی است»، گفت: نظرسنجی ملی ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی، تصویری واقعبینانه از تجربه مردم در برخورد با نهادهای دولتی ارائه میدهد و مبنای اصلاح فرآیندها و ارتقای کیفیت خدمات عمومی خواهد بود.
به گزارش ایلنا به نقل از وزرات کشور محمدجعفر قائمپناه در نشست سراسری استانداران، با اشاره به اجرای نظرسنجی ملی اظهار کرد: این طرح با همکاری دستگاههای اجرایی و به تفکیک استانی در میان شهروندان بالای ۱۸ سال انجام شده است و شاخصهای آن شامل دسترسی به خدمات عمومی، کیفیت ارائه خدمات و اثرگذاری سیاستها در حوزههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.
وی تصریح کرد: نتایج نظرسنجی نشان میدهد در سطح استانی، استانهای قم، همدان و فارس بالاتر از میانگین کشوری قرار گرفتهاند و مردم در این استانها رضایت بیشتری نسبت به عملکرد دستگاههای اجرایی ابراز کردهاند.
وی خاطرنشان کرد: این نظرسنجی بر پایه شاخصهایی از جمله دسترسی فرهنگی و اجتماعی، وضعیت اقتصادی، خدمات شهری، کیفیت محیط زیست و کارآمدی دستگاهها طراحی شده است و نتایج آن پس از بازبینی و تطبیق با دادههای دستگاههای تخصصی نهایی شده است.
معاون اجرایی رئیسجمهور تأکید کرد: هدف از اجرای این طرح، رصد مستمر دیدگاههای مردم نسبت به دستگاههای اجرایی، اصلاح فرآیندهای اداری و بهبود کیفیت خدمات عمومی است تا تصمیمگیریهای دولت چهاردهم بر پایه دادههای واقعی و مطالبهمحور انجام گیرد.
وی افزود: دادههای این نظرسنجی صرفاً برای ارزیابی نیست، بلکه مبنای سیاستگذاری و بهبود مستمر خدمات است و در همین چارچوب، موج دوم نظرسنجی ملی نیز در سال جاری با شاخصهای تکمیلی و دامنهای گستردهتر انجام خواهد شد تا تصویر دقیقتری از انتظارات و رضایت شهروندان نسبت به عملکرد دولت فراهم شود.