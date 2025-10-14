به گزارش ایلنا، حسینعلی حاجی دلیگانی نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۲۲ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری با استناد به ماده ۸ و ۱۰۷ آیین نامه داخلی مجلس، گفت: ۱۰۰ نفر از نمایندگان مجلس در نامه‌ای خواستار حضور تیم اقتصادی دولت در مجلس شدند تا در خصوص وضعیت گرانی‌های اخیر به مجلس توضیح دهند.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر گفت: دستورات لازم به هیات رئیسه برای پیگیری این موضوع داده شده است.

