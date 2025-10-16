ممکن است روسیه و چین بر سر ایران معامله کنند/ هیچ پیمان راهبردی در برابر منطق بازی میان قدرت ها معتبر نیست

اصغر کیوان حسینی استاد تمام روابط بین‌الملل و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با ارزیابی خود از فضای گفت‌وگو‌های ایران و غرب در شرایط حال حاضر و امکان از سر گیری مذاکرات با غرب، گفت: شرایط حاکم بر رابطه ایران و غرب مشتمل بر آمریکا و اروپا بشدت تنش زا و خصمانه است. جالب این که رویکرد برخورد قاطع با تهدید ایران به فصل مشترک آن‌ها تبدیل شده است و به رغم اختلافات در حوزه های دیگر هم‌سویی معنا داری پیدا کرده‌اند.

دو سوی آتلانتیک به دنبال مقابله با ایران هستند

وی درباره علت سرسختی اروپا آن‌ هم با وجود امضای توافق قاهره و اعلام آمادگی ایران برای مذاکره، عنوان کرد: رویکرد تقابلی اروپا ریشه در چند برداشت از سوی آنان دارد. ادعای نقش حمایتی ایران از روسیه در جنگ اوکراین که از نظر اروپا نماد جنگ روسیه با اروپا است. ادعاهای ضدایرانی در مورد برخی اقدامات در دولت های اروپایی و تهدید موشکی که حوزه اروپا را شامل می‌شود، از جمله ادعاهاست افزون بر این موارد باید به اصول روابط فرا آتلانتیکی پرداخت که فعلا بر محور مقابله با ایران به فصل مشترک دو سوی آتلانتیک تبدیل شده است.

ایران می خواهد از سرنوشت نامبارک مذاکرات فاصله بگیرد

این استاد روابط بین‌الملل در پاسخ به این سوال که اظهارات مقامات آمریکا برای ادامه مذاکرات بیشتر شبیه به تصویرسازی برای پایبندی به دیپلماسی است، به نظر شما در این مقطع زمانی آمریکا پای میز مذاکره با ایران می‌آید و از شروط غیرقابل تحقق خود عقب‌نشینی خواهد کرد، اظهار کرد: اگر آمریکا بر خواست حداکثری خود اصرار کند، منازعات ایران و آمریکا چه نتیجه‌ای خواهد داشت؟ به نظر می‌رسد که اراده طرف آمریکایی از اراده طرف ایرانی برای پیشبرد مذاکره، قوی‌تر باشش. شاید دلیل اصلی این نوع تفاوت این بود و هست که ایران متوجه سرانجام مذاکره بود و می خواست تا حد ممکن از آن سرانجام نامبارک و سرنوشت ساز فاصله بگیرد.

هیچ پیمان راهبردی در برابر منطق بازی میان قدرت ها معتبر نیست

این تحلیل‌گر مسائل بین‌الملل در خصوص اقدامات روسیه و چین در جریان فعال شدن مکانیسم ماشه و تلاش‌های آن ‌ها به ویژه روسیه در حل منازعات پرونده هسته‌ ایران تصریح کرد: روسیه و چین مخالف هسته ای شدن ایران و نیز بهبود رابطه ایران با غرب بویژه آمریکا هستند، تا (بویژه روسیه) امکان بازی کارت ایران را در چانه‌زنی با آمریکا داشته باشند.البته چین متفاوت است، چرا که چین معقولانه تر با شرایط بین المللی بویژه از بعد از رقابت میان قدرت های بزرگ برخورد می کند. با این حال، کماکان امکان معامله در رفتار هر دو بر سر ایران وجود دارد. در هر صورت، هیچ پیمان راهبردی در برابر منطق بازی میان قدرت ها معتبر نیست و جهان در حال گذار به سبک جدید یارگیری در سطح قدرت ها است

ورود سازمان ملل در عرصه تحریم ایران، باعث مشارکت مشروع بین المللی می شود

وی خاطرنشان کرد: قطعنامه های سازمان ملل به دلیل مشروعیت جهانی، نافذیت خاصی داشته و در کنار سیاست های تحریمی امریکا و اروپا به شدت بر ایران اثرگذار است. افزون بر آن، ورود سازمان ملل در عرصه تحریم ایران، باعث مشارکت مشروع بین المللی در این زمینه می شود.

