رئیس سازمان ثبت اسناد:
تمامی اقدامات سازمان باید با پیوست فرهنگی همراه باشد
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد که صیانت واقعی در دستگاههای اجرایی تنها در سایه تقویت باورهای دینی و فرهنگی کارکنان محقق میشود و هرگونه اقدام سازمانی باید با پیوست فرهنگی همراه باشد.
به گزارش ایلنا، یکصد و نود و ششمین جلسه شورای عالی تحول و تعالی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با حضور وبیناری استانهای سراسر کشور و با محوریت بررسی اقدامات فرهنگی برگزار شد.
در این نشست، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با اشاره به جایگاه ویژه برنامههای فرهنگی در تحقق سند تحول قضایی گفت: برنامههای فرهنگی از ارکان اصلی سند تحول قوه قضاییه به شمار میرود و باید در استانها نسبت به توسعه فعالیتهای فرهنگی و قرآنی توجه ویژهای صورت گیرد.
وی با اشاره به برگزاری مستمر برنامههای حفظ قرآن از ابتدای تابستان افزود: در سه سال گذشته مسابقات قرآنی در سطح کشور بهطور پیوسته برگزار شده و همزمان، موکبهای متعددی از سوی سازمان ثبت فعال شدهاند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد که صیانت واقعی در دستگاههای اجرایی تنها در سایه تقویت باورهای دینی و فرهنگی کارکنان محقق میشود و هرگونه اقدام سازمانی باید با پیوست فرهنگی همراه باشد.
بابایی با تأکید بر ضرورت پیوند فعالیتهای اداری با اقدامات فرهنگی تصریح کرد: در مسیر فرهنگسازی بهویژه برای نسل جوان، رفتار مدیران باید توأم با اخلاق نیکو و ملایمت باشد؛ چرا که بدون رعایت این اصول، تحقق اهداف سازمانی ممکن نخواهد بود.
رئیس سازمان ثبت ادامه داد: برنامههای فرهنگی میتوانند تلنگری مؤثر و زمینهساز تحولات عمیق در نگرش افراد باشند؛ اقدامی که تأثیری ماندگارتر از رویکردهای صرفاً فنی و سلبی دارد. اگر باورها و تفکرات اصلاح شود، بسیاری از آسیبها و انحرافات نیز از بین خواهد رفت.
وی با بیان اینکه صیانت در ادارات به معنای اهتمام جدی به فعالیتهای فرهنگی است گفت: برخوردهای سلبی و فیزیکی زمانی نتیجهبخش است که زیربنای فکری کارکنان اصلاح شده باشد. ازاینرو لازم است نوعی انقلاب فرهنگی در مجموعه ثبت شکل گیرد و مدیران کل در این مسیر پیشقدم باشند.
بابایی در پایان بر ضرورت جریانسازی فرهنگی در سطوح مختلف سازمان تأکید کرد و افزود: هر اقدامی که به تقویت ایمان، باور دینی و رشد معنوی کارکنان منجر شود، مورد حمایت سازمان ثبت قرار خواهد گرفت.
در پایان جلسه، از فعالان قرآنی و موکبداران برگزیده در ستاد سازمان و ادارات کل سراسر کشور با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد. همچنین در این مراسم از خدمات فرهنگی و معنوی عباس شیرخدا، مرشد پیشکسوت، قدردانی به عمل آمد.