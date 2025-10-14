خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس سازمان ثبت اسناد:

تمامی اقدامات سازمان باید با پیوست فرهنگی همراه باشد

تمامی اقدامات سازمان باید با پیوست فرهنگی همراه باشد
کد خبر : 1699825
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد که صیانت واقعی در دستگاه‌های اجرایی تنها در سایه تقویت باور‌های دینی و فرهنگی کارکنان محقق می‌شود و هرگونه اقدام سازمانی باید با پیوست فرهنگی همراه باشد.

به گزارش ایلنا، یکصد و نود و ششمین جلسه شورای عالی تحول و تعالی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با حضور وبیناری استان‌های سراسر کشور و با محوریت بررسی اقدامات فرهنگی برگزار شد.

در این نشست، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با اشاره به جایگاه ویژه برنامه‌های فرهنگی در تحقق سند تحول قضایی گفت: برنامه‌های فرهنگی از ارکان اصلی سند تحول قوه قضاییه به شمار می‌رود و باید در استان‌ها نسبت به توسعه فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی توجه ویژه‌ای صورت گیرد.

وی با اشاره به برگزاری مستمر برنامه‌های حفظ قرآن از ابتدای تابستان افزود: در سه سال گذشته مسابقات قرآنی در سطح کشور به‌طور پیوسته برگزار شده و هم‌زمان، موکب‌های متعددی از سوی سازمان ثبت فعال شده‌اند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد که صیانت واقعی در دستگاه‌های اجرایی تنها در سایه تقویت باور‌های دینی و فرهنگی کارکنان محقق می‌شود و هرگونه اقدام سازمانی باید با پیوست فرهنگی همراه باشد.

بابایی با تأکید بر ضرورت پیوند فعالیت‌های اداری با اقدامات فرهنگی تصریح کرد: در مسیر فرهنگ‌سازی به‌ویژه برای نسل جوان، رفتار مدیران باید توأم با اخلاق نیکو و ملایمت باشد؛ چرا که بدون رعایت این اصول، تحقق اهداف سازمانی ممکن نخواهد بود.

رئیس سازمان ثبت ادامه داد: برنامه‌های فرهنگی می‌توانند تلنگری مؤثر و زمینه‌ساز تحولات عمیق در نگرش افراد باشند؛ اقدامی که تأثیری ماندگارتر از رویکرد‌های صرفاً فنی و سلبی دارد. اگر باور‌ها و تفکرات اصلاح شود، بسیاری از آسیب‌ها و انحرافات نیز از بین خواهد رفت.

وی با بیان اینکه صیانت در ادارات به معنای اهتمام جدی به فعالیت‌های فرهنگی است گفت: برخورد‌های سلبی و فیزیکی زمانی نتیجه‌بخش است که زیربنای فکری کارکنان اصلاح شده باشد. ازاین‌رو لازم است نوعی انقلاب فرهنگی در مجموعه ثبت شکل گیرد و مدیران کل در این مسیر پیش‌قدم باشند.

بابایی در پایان بر ضرورت جریان‌سازی فرهنگی در سطوح مختلف سازمان تأکید کرد و افزود: هر اقدامی که به تقویت ایمان، باور دینی و رشد معنوی کارکنان منجر شود، مورد حمایت سازمان ثبت قرار خواهد گرفت.

در پایان جلسه، از فعالان قرآنی و موکب‌داران برگزیده در ستاد سازمان و ادارات کل سراسر کشور با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد. همچنین در این مراسم از خدمات فرهنگی و معنوی عباس شیرخدا، مرشد پیشکسوت، قدردانی به عمل آمد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ