خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در تذکری مطرح شد؛

واکنش سلیمی به مصوبه دولت در خصوص بنزین

واکنش سلیمی به مصوبه دولت در خصوص بنزین
کد خبر : 1699793
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده تهران در مجلس گفت: مصوبه اخیر دولت در ارتباط با بنزین مغایر صریح ماده ۴۶ قانون برنامه پیشرفت است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا سلیمی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۴) مجلس شورای اسلامی  در تذکر شفاهی  با انتقاد از مصوبه اخیر دولت درباره قیمت بنزین گفت: مصوبه اخیر دولت در ارتباط با بنزین مغایر صریح ماده ۴۶ قانون برنامه پیشرفت است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر قرار باشد که ما در مجلس کاری بکنیم و آقایان نیز مسیر خود را طی کنند، امورات سامان پیدا نمی‌کند. وظیفه دولت اجرا است نه اینکه دائماً انشای قانون کند.

وی با اشاره به مصوبه مشروط مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوصCFT گفت: شرطی که آقایان در مجمع تشخیص در خصوص CFT تعیین کردند، خلاف قانون مجلس است و مجمع فقط می‌تواند بر مصوبه مجلس اصرار کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ