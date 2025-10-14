واکنش سلیمی به مصوبه دولت در خصوص بنزین

به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا سلیمی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۴) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی با انتقاد از مصوبه اخیر دولت درباره قیمت بنزین گفت: مصوبه اخیر دولت در ارتباط با بنزین مغایر صریح ماده ۴۶ قانون برنامه پیشرفت است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر قرار باشد که ما در مجلس کاری بکنیم و آقایان نیز مسیر خود را طی کنند، امورات سامان پیدا نمی‌کند. وظیفه دولت اجرا است نه اینکه دائماً انشای قانون کند.

وی با اشاره به مصوبه مشروط مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوصCFT گفت: شرطی که آقایان در مجمع تشخیص در خصوص CFT تعیین کردند، خلاف قانون مجلس است و مجمع فقط می‌تواند بر مصوبه مجلس اصرار کند.

