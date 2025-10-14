قالیباف در صحن مجلس:
تمام مقدمات فراهم شده تا کالابرگ در آبان ماه ارائه شود
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: تمام مقدمات فراهم شده که در آبان ماه کالابرگ، به صورت کالا واگذار شود و بحث مربوط به قانون توسط دولت اجرایی شود.
به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۲ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور در خصوص استنکاف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای بند (ت) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور گفت: در جلسه سران قوا بحث مربوط به برنامه هفتم و قانون و موضوع مربوط به کالابرگ را پیگیری کردیم و امیدواریم تا قبل از پایان مهر ماه واریزی کالابرگ به سبک قدیم انجام شود اما تمام مقدمات فراهم شده که در آبان ماه کالابرگ، به صورت کالا واگذار شود و بحث مربوط به قانون توسط دولت اجرایی شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص حذف سه دهک از دریافت یارانه نیز بیان کرد: این موضوع نیز به طور قطع از سوی دولت دنبال می شود تا از آبان ماه نیز اجرایی می شود.
وی ادامه داد: این موضوع تصمیم قانون است که شاید به دلیل اعتبارات و بحث های فنی در حوزه اجرای کار اشکالاتی در آن وجود داشت که ان شاء الله به طور قطع انجام خواهد شد و با همکاری لازم این کار اجرایی شود.