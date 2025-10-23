حسینیکیا در گفتوگو با ایلنا مطرح کرد؛
انجام بخشی از عملیات جنگ ۱۲ روزه با کمک هوش مصنوعی/ نظر کمیسیون صنایع تشکیل سازمان هوش مصنوعی است نه ستاد
نایب رئیس کمیسیون صنایع تصریح کرد: در جنگ ۱۲ روزه، بخشی از عملیات با کمک هوش مصنوعی انجام شد که متأسفانه منجر به از دست دادن برخی عزیزان ما شد لذا تشکیل سازمان هوش مصنوعی نیز از ضرورتهاست. البته نگاه دوستان در دولت بر تشکیل ستاد است اما در کمیسیون نگاه ما تشکیل سازمان است چراکه اگر سازمان نباشد با ستاد مشکلات حل نخواهد شد و مسائل به حال خود رها خواهند شد.
سید جواد حسینی کیا نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره طرح تشکیل ستاد هوش مصنوعی که تعاریف آن اخیرا در صحن علنی به تصویب رسید گفت: امروزه هوش مصنوعی به یک ضرورت غیرقابل انکار تبدیل شده است. این ضرورت ناشی از این واقعیت است که حتی ترافیک هم با استفاده از هوش مصنوعی به طور مؤثری مدیریت میشود. همچنین در جنگ ۱۲ روزه، بخشی از عملیات با کمک هوش مصنوعی انجام شد که متأسفانه منجر به از دست دادن برخی عزیزان ما شد.
وی ادامه داد: امروز در تمامی حوزهها، از جمله قانونگذاری، هوش مصنوعی نقش مهمی ایفا میکند. با استفاده از هوش مصنوعی قوانین متضاد به دلیل عدم هماهنگی و نظارت مناسب، مطرح و تصویب نمیشوند. همچنین، با استفاده از هوش مصنوعی میتوان به طور جدی اعتباراتی که توزیع میشود را رصد و بررسی کرد که چه میزان کارایی دارند و منابع ما چگونه بهینه استفاده میشوند.
نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن گفت: امروزه با بهرهگیری از هوش مصنوعی، مدیریت منابع انرژی به سادگی امکانپذیر است. لذا، در دنیای امروز، این موضوع به عنوان یک ضرورت مطرح میشود. ما در کمیسیون صنایع به این نکته توجه داریم که علاوه بر دادههایی که به ماشینها ارائه میشود و از آنها اطلاعات استنتاج میشود، اصول انسانی و اسلامی را در آن لحاظ کنیم. هوش مصنوعی می تواند کمک کند که بهرهوری همه مجموعهها بالا برود و امروز این یک ضرورت است.
حسینی کیا درباره تشکیل سازمان هوش مصنوعی تصریح کرد: تشکیل سازمان هوش مصنوعی نیز از دیگر ضرورتهاست. البته نگاه دوستان در دولت بر تشکیل ستاد است اما در کمیسیون نگاه ما تشکیل سازمان است چراکه اگر سازمان نباشد با ستاد مشکلات حل نخواهد شد و مسائل به حال خود رها خواهند شد. نگاه کمیسیون صنایع و معادن بر این است که سازمانی باشد که بتواند به صورت قدرتمند هوش مصنوعی در کشور را اجرایی کند.