واکنش وزارت خارجه به اظهارات ضد ایرانی ترامپ در کنست

واکنش وزارت خارجه به اظهارات ضد ایرانی ترامپ در کنست
وزارت امور خارجه ایران در پی اظهارات ضدایرانی رئیس‌جمهور آمریکا در کنست رژیم صهیونیستی، بیانیه‌ای منتشر، و این اتهامات را شدیدا محکوم کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، متن بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به این شرح است:

«وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، اتهام‌های بی‌اساس و ادعاهای غیرمسئولانه و شرم‌آور رئیس‌جمهور آمریکا در رابطه با ایران را که روز دوشنبه در کنست رژیم صهیونیستی و در حضور جنایتکاران نسل‌کش ایراد شد، شدیداً محکوم می‌کند.

آمریکا به‌عنوان بزرگترین مولد تروریسم در جهان و حامی رژیم تروریست و نسل‌کش صهیونیستی هیچ صلاحیت اخلاقی برای اتهام‌زنی به دیگران ندارد.

مردم ایران با ادای احترام عمیق نسبت به قهرمان جاویدان ایران و منطقه، شهید حاج قاسم سلیمانی، که نقشی بی‌بدیل در مقابله با تروریسم داعشی تولیدی آمریکا داشت، جنایت سبعانه آمریکا در ترور آن بزرگمرد و همراهانش را هیچ‌گاه نه می‌بخشند و نه فراموش می‌کنند.

وزارت امور خارجه تأکید می‌کند که تکرار ادعاهای کذب در مورد برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران به هیچ عنوان نمی‌تواند توجیه‌کننده جنایت مشترک رژیم آمریکا و صهیونیستی در تعرض به خاک مقدس ایران و ترور فرزندان غیور ایران زمین باشد. افتخار و اعتراف به جنایت و تجاوز، صرفا بار مسئولیت آمریکا را به‌خاطر ارتکاب این جنایت‌ها سنگین‌تر می‌کند و عمق خصومت سیاست‌گذاران آمریکایی نسبت به مردم بزرگ ایران را به نمایش می‌گذارد.

همدستی و مشارکت فعال آمریکا در نسل‌کشی و جنگ‌افروزی رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی بر هیچ‌کس پوشیده نیست و آمریکا می‌بایست به خاطر نقش خود در بی‌کیفرمانی رژیم صهیونیستی، از جمله ممانعت از هر اقدام موثری علیه اسرائیل در شورای امنیت سازمان ملل و نیز کارشکنی در روندهای قضایی بین‌المللی برای محاکمه جنایتکاران اسرائیلی، مواخذه و پاسخگو شود.

سیاست‌های مداخله‌جویانه آمریکا در منطقه، حمایت از اشغالگری و جنایات رژیم نسل‌کش اسرائیل، به همراه فروش نامحدود تسلیحات به منطقه، آمریکا را تبدیل به بزرگترین عامل بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه کرده است.

وزارت امور خارجه، ابراز تمایل رئیس جمهور آمریکا به صلح و گفتگو را در تعارض با رفتارهای خصمانه و مجرمانه آمریکا علیه مردم ایران می‌بیند. چگونه می‌توان در میانه مذاکرات سیاسی به مناطق مسکونی و تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز یک کشور تهاجم کرد و بیش از یک هزار نفر، از جمله زنان و کودکان بی‌گناه را به شهادت رساند و سپس مدعی صلح و دوستی شد!؟

ایرانیان با تکیه بر فرهنگ و میراث غنی تاریخی خود، اهل منطق، گفتگو و تعامل هستند و در عین حال در دفاع از استقلال، عزت ملی و منافع عالیه ایران با شجاعت و قاطعیت عمل می‌کنند.»

