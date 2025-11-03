پیمان جبلی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره حق پخش تلویزیونی بازی‌های جام جهانی در صداوسیما و اینکه ممکن است آمریکا اجازه پخش به ایران به واسطه تحریم‌ها را ندهد، گفت: شرکت‌های توزیع‌کننده رسانه‌ای که رویدادهای ورزشی بین‌المللی پوشش می‌دهد، مالک اثر هستند.

رئیس سازمان صداوسیما افزود: کشورها و باشگاه‌ها در دیدارهای جهانی مالک رویداد‌ هستند؛ اما مالک اثر، همان شرکت‌های توزیع‌کننده هستند. چرا؟ به طور مثال در مسابقات بین‌المللی کشتی، چه کسی دوربین را در سالن کاشته است؟ چه کسی کارگردانی می‌کند؟ چه کسی کارهای فنی را انجام می‌دهد؟ آن مالک اثر است. همان‌طور که در باشگاه‌های فوتبال ما، آن کسی که در ورزشگاه حضور دارد، دوربین را کاشته و واحد سیار دارد که همان صداوسیما است، مالک اثر است؛ بنابراین، ما یک مالکیت رویداد داریم و یک مالکیت اثر. در رویدادهای بین‌المللی، مالک اثر شرکت‌های بین‌المللی هستند.

وی ادامه داد: مثلا در رویداد جام جهانی گذشته، یک شرکت قطری مالک رویداد بود. این شرکت می‌آید هزینه‌های واگذاری حق پخش را اعلام می‌کند، صدا و سیما هم این را به دولت اعلام می‌کند و در بودجه صدا و سیما دیده می‌شود و پرداخت می‌شود و رویداد هم پوشش داده می‌شود. در رویدادهای آتی هم ان‌شاءالله به همین شکل خواهد بود. اطمینان می‌دهم که مشکلی نخواهیم داشت.

جبلی درباره حق پخش تلویزیونی رویدادهای ورزشی که در مجلس به تصویب رسیده است، بیان کرد: درباره حق پخش که در لایحه جام باشگاه‌ها تصویب شد، این امر از دو مسیر دنبال شده است؛ یکی قانون برنامه هفتم که بر اساس آن، بر اساس ماده ۷۸ قانون برنامه هفتم، صدا و سیما موظف بود با همکاری وزارت ورزش ظرف سه ماه از ابلاغ برنامه هفتم، آیین‌نامه پیشنهادی خود را به کمیسیون فرهنگی دولت ارائه دهد و سپس به صحن دولت بیاید و تصویب شود.

وی یادآور شد: ما با همکاری وزارت ورزش در کمتر از سه ماه، فکر کنم سال گذشته در شهریور ماه، آیین‌نامه‌های پیشنهادی خودمان را ارائه دادیم، شاید نزدیک به ۲۰ جلسه در کمیسیون فرهنگی دولت بررسی شد و به نقطه‌ای رسیدیم که در واقع نقطه اختلاف بین ما و سازمان برنامه بود؛ نظر ما این بود که منابع صدا و سیما، چه تخصیص سازمان برنامه که به عنوان کمک زیان شمرده می‌شود و چه درآمدهای بازرگانی، تمام این‌ها با عدد و رقم به عنوان منابع درآمدی صدا و سیما در بودجه سالانه‌اش دیده شود و برای تک‌تک این منابع مصارفی در نظر گرفته شده است. بنابراین، اگر بخواهد مصرف جدیدی برای منابع ثابت در نظر گرفته شود، باید جایگزین شود.

جبلی خاطرنشان کرد: سازمان برنامه با دلایل منطقی که داشت، این را نمی‌پذیرفت. به همین خاطر، این آیین‌نامه که ما پیشنهاد کردیم، در کمیسیون فرهنگی متوقف ماند. آیین‌نامه پیشنهادی ما و نظر صدا و سیما همین بود که دولت کمک کند تا صدا و سیما حق پخش را به فدراسیون‌ها پرداخت کند.

وی بیان کرد: آنچه که در لایحه باشگاه‌داری در مجلس تصویب شد، این مسیر را طی نکرد. لایحه‌ای بود که در دولت دوازدهم، یعنی پنج یا شش سال پیش، به مجلس ارائه شده بود و این لایحه چندین سال طول کشید تا از کمیسیون فرهنگی به صحن برسد. در آنجا هم پیشنهاد ما همین بود که در این لایحه جامع باشگاه‌داری، اگر بناست حق پخش پرداخته شود، نقطه کلیدی و گلوگاهی حق پخش این است که ما از منابع خودمان اگر بخواهیم به باشگاه‌ها بدهیم، دچار کمبود منابع برای هزینه‌های خودمان می‌شویم، پرداخت حقوق همکاران و تولید برنامه و همه چیز، لذا طبیعی است که دولت باید منابع را تأمین کند. این مسئله در لایحه جامعه باشگاه‌داری به درستی دیده شد.

رئیس صداوسیما گفت: از دولت محترم که با این لایحه موافقت کردند و همچنین از مجلس که این گره چند ده‌ساله را حل کردند، تشکر می‌کنیم. امیدواریم ان‌شاءالله مراحلش طی شود و ما هم بتوانیم در جایگاه رسانه ملی کمکی به ارتقای ورزش کشور داشته باشیم.

