پورمحمدی در گفتوگو با ایلنا مطرح کرد؛
جزئیات بررسی گزارش ۴۹ جلدی عملکرد یکساله برنامه هفتم در مجلس/ آماده گفتوگو برای اصلاحات هستیم
رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که گزارش جامع عملکرد یکساله برنامه توسعه کشور در ۴۹ جلد تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.
سید حمید پورمحمدی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره بررسی عملکرد دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه کشور در مجلس شورای اسلامی گفت: قانون برنامه تکلیف کرده بود که گزارش یکساله را در پایان شهریور تقدیم مجلس کنیم، برای همین منظور در قالب ۴۹ جلد عملکرد را جمعبندی و تقدیم کردیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: بعد از آن طبق قانون در اختیار کمیسیونها قرار میگیرد و سپس به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات برای جمعبندی میرود و دولت برای گفتوگو دعوت میشود.
وی بیان کرد: بنابراین از لحاظ آئیننامهها، مباحث حقوقی و دستور العملها تقریبا آن چیزی که باید انجام میشد را انجام دادیم و در مورد یک تعدادی اختلاف نظر وجود دارد.
پورمحمدی خاطرنشان کرد: برنامههایی که ماده ۱۱۹ گفته بود که ۲۶ برنامه بود را همه تدوین و مصوب شد.
وی در خصوص اهداف کمی برنامه اظهار داشت: با توجه به شرایطی که بود تحلیل و گزارش داده شد که کدام یک از احکام قانون برنامه برای دولت جزو احکام غیرقابل اجرا و تکلیف مالایطاق است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: تقریبا ۱۳۰ مورد از این موارد جدا شد و در قالب یک کتابچه به مجلس تقدیم کردیم بنابراین وقتی کار تمام شد باید برویم آنجا گفتوگو کنیم و اگر لازم باشد خود دولت لایحه برای اصلاح بدهد یا اینکه خود مجلس به جمع بندی برسد بعد از این که گزارش اولین سال را ارائه دادیم در کمیسیون بودجه مشترکا به جمع بندی برسیم.