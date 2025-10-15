فاطمه محمدبیگی نماینده قزوین، البرز و آبیک در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره ادعای افزایش سرطان و ناباروری در مناطق اطراف نیروگاه شهید رجایی گفت: متاسفانه علیرغم اینکه چندین نوبت با رئیس‌جمهور در جلسه فراکسیون محیط زیست گفت‌وگو کرده‌ام و همچنین با معاون رئیس‌جمهور، رئیس سازمان محیط زیست، وزیر نیرو و وزیر نفت مکاتبات و گفت‌وگوهایی داشته‌ام اما همچنان شاهد مازوت‌سوزی زیاد در منطقه آبیک هستیم.

وی ادامه داد: مازوت‌سوزی در نیروگاه شهید رجایی شهرستان‌های آبیک و البرز و همچنین شهر قزوین را تحت تأثیر قرار داده و عوارض ناشی از آن بسیار زیاد است. این موضوع شامل آزادسازی سولفور و آلودگی‌های زیست‌محیطی ناشی از ترکیبات سوخت مازوت و همچنین وجود فلزات سنگین است که می‌تواند به افزایش بیماری‌های مزمن ریوی و تنفسی، بیماری‌های خونی و بدخیمی‌ها منجر شود.

این عضو کمیسیون بهداشت درباره احتمال افزایش آلودگی‌ها به دلیل استفاده از سوخت مازوت در فصل سرد سال گفت: با توجه به اینکه به فصل سرد سال نزدیک می‌شویم، تذکرات لازم را ارائه داده‌ام و حتی با شورای امنیت ملی نیز مکاتبه کرده‌ام. متأسفانه به نظر می‌آید در این زمینه گوش شنوایی وجود ندارد و مردم هم به شدت ناراحت هستند.

محمدبیگی گفت: اگر مجبور به سوزاندن مازوت هستیم،‌ می‌توان این مازوت را با کیفیت‌تر کرد و امکان بهبود کیفیت مازوت وجود دارد؛ می‌توان مازوت با کیفیت بهتر و با فیلتراسیون مناسب و درصد آلاینده‌های کمتر به نیروگاه‌ها تحویل داد.

وی تاکید کرد: باید برنامه‌ریزی‌های لازم از پیش انجام شود. سلامت مردم خط قرمز ماست و نمی‌توانیم آن را نادیده بگیریم. در این زمینه من به طور قاطع از حقوق مردم دفاع می‌کنم.

انتهای پیام/