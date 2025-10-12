در پی گزارش‌های رسیده به دادستانی تهران مبنی بر طراحی و تبلیغ عروسک ها یی که با نام مقدسات طراحی و به مشتری فروخته می‌شوند؛ دادستانی تهران به ضابطین دستگاه قضایی دستور داد در اسرع وقت عوامل پشت صحنه در تولید، توزیع و تبلیغ عروسک‌های موهن را شناسایی و ضمن تکمیل گردشکار متهمان را به دستگاه قضایی تحویل دهند.