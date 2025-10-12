خبرگزاری کار ایران
دستور دادستانی تهران برای شناسایی عوامل تولید عروسک‌های موهن

دادستان تهرانی خطاب به ضابطین دستگاه قضایی دستور داد عوامل پشت صحنه در تولید، توزیع و تبلیغ عروسک‌های موهن توهین‌کننده به مقدسات، شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی شوند.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، چندی است فروش عروسک‌های موهن در برخی سکوهای فضای مجازی و بعضی مغازه‌ها باب شده است اغلب فروشندگان توجهی به ماهیت ضد مقدسات این عروسک ها ندارند.

در پی گزارش‌های رسیده به دادستانی تهران مبنی بر طراحی و تبلیغ عروسک ها یی که با نام مقدسات طراحی و به مشتری فروخته می‌شوند؛ دادستانی تهران به ضابطین دستگاه قضایی دستور داد در اسرع وقت عوامل پشت صحنه در تولید، توزیع و تبلیغ  عروسک‌های موهن را شناسایی و ضمن تکمیل گردشکار متهمان را به دستگاه قضایی تحویل دهند.

