تجمع ضد مهاجرت در آمستردام و حضور گسترده معترضان و موافقان
امروز هزاران نفر در آمستردام تجمع کردند تا اعتراض خود را نسبت به سیاستهای مهاجرتی دولت هلند اعلام کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از هلند امروز یکشنبه ۱۲ اکتبر ۲۰۲۵ هزاران نفر در میدان(Museumplein) آمستردام تجمع کردند تا اعتراض خود را نسبت به سیاستهای مهاجرتی دولت هلند اعلام کنند.
این تجمع که تحت عنوان «Nederland in Opstand» (هلند در قیام) برگزار شد که در ابتدا با حضور چند صد نفر آغاز گردید و با پیوستن دیگر شرکتکنندگان در طول مسیر، جمعیت قابل توجهی را تشکیل داد.
بر اساس این گزارش معترضان پلاکاردهایی با شعارهایی همچون «Wij zijn Nederland» (ما هلند هستیم) و «AZC weg ermee» (پناهگاهها را ببندید) حمل می کردند و برخی نیز پرچمهای هلندی و نمادهای «Prinsenvlag» (پرچم شاهزاده) که به گروههای راستگرای افراطی مرتبط است، به نمایش گذاشتند. محور اصلی شعارها مخالفت با سیاستهای مهاجرتی و نگرانی از فشار بر منابع مسکن و خدمات اجتماعی اعلام شد.
بر اساس این گزارش در مقابل، گروههایی تحت عنوان «Samen tegen Fascisme» (همه علیه فاشیسم) در میدان(Jonas Daniel Meijerplein) حضور داشتند و با پلاکاردهایی علیه راستگرایان افراطی و در حمایت از مهاجران و پناهندگان، اعتراض خود را ابراز کردند.
گفتنی است پلیس آمستردام با حضور گسترده و استفاده از واحدهای ویژه شامل اسب، سگ و ماشین آبپاش، مسیرها و مناطق اطراف میدان موزه (Museumplein) را تحت نظارت قرار داد و پلیس حق تفتیش پیشگیرانه افراد را داشت.
به گزارش منابع رسمی، تا این لحظه هیچ درگیری یا خشونت جدی میان معترضان و پلیس رخ نداده است و تجمع در فضایی نسبتاً آرام انجام شد و تنها چند مورد بازداشتهایی برای جلوگیری از بوجود آمدن تنش بین تظاهرکنندگان گزارش شده است.
این تجمع در حالی برگزار شد که بحثهای سیاسی و اجتماعی درباره سیاستهای مهاجرتی در هلند و فشار بر منابع مسکن همچنان داغ است. مسئولان دولتی و شهرداری اعلام کردهاند که نظارت بر چنین تجمعهایی ادامه خواهد داشت تا امنیت عمومی حفظ شود.
لازم به ذکر است در تاریخ ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۵، در لاهه هلند، تجمع ضد مهاجرتی به خشونت کشیده شد که در آن پلیس برای متفرق کردن معترضان از گاز اشکآور و ماشین آبپاش استفاده کرد. در این درگیریها حدود ۳۰ نفر بازداشت و دو مأمور پلیس زخمی شدند.