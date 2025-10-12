حمایت حزب همبستگی از بیانیه وزارت خارجه درخصوص طرح صلح و آتش بس در غزه

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی حزب همبستگی در متن بیانیه این حزب آمده است:

سرانجام خیزش عمومی مردم جهان علیه جنایات و نسل کشی رژیم صهیونیستی که در ماه های اخیر با حمایت بسیاری از دولت ها نیز همراه شده بود، بزرگترین حامی این رژیم یعنی ایالات متحده را وادار کرد تا با ارائه طرح صلح ترامپ، به خونین ترین و ننگین ترین تجاوز رژیم صهیونی علیه فلسطینیان پایان دهد.

فاجعه ای که طبق آمارهای رسمی با شهادت بیش از 67 هزار فلسطینی، حدود 9500 مفقود و 169 هزار نفر مجروح و آوارگی بیش از دومیلیون نفر از مردم غزه و تخریب حدود 90 درصد این شهر و زیرساخت های آن به پایان رسید.

جنگ ویرانگری که پیامد آن علاوه بر فلسطین، کشورهای لبنان، سوریه، یمن، قطر و ایران را به طور مستقیم آماج حملات متجاوزانه رژیم صهیونیستی قرار داد و فقط در ایران حدود هزار نفر از مردم شریف کشورمان به همراه بسیاری از فرماندهان نظامی و دانشمندان هسته ای به شهادت رسیدند و خسارات فراوانی به تاسیسات هسته ای و نظامی کشورمان وارد نمود، هرچند که همبستگی ملی و هوشمندی مردم ایران به همراه اقتدار نیروهای مسلح کشورمان متجاوز را مجبور به درخواست آتش بس کرد.

جنگی که آغاز آن پرابهام و پایان آن نیز به دلیل بدعهدی رژیم صهیونیستی در پایبندی به معاهدات بین المللی و عدم تعهد به مسائل انسانی مورد تردید است.

حزب همبستگی ایران اسلامی پذیرش طرح صلح از سوی جنبش مقاومت اسلامی حماس را اقدامی مسئولانه و در راستای تامین منافع مردم فلسطین دانسته و امیدوار است که این اقدام که بیانگر نگاه متوازن و هوشمندانه این جنبش میان مقاومت مسلحانه و سیاست منتج به صلح و گفتگو است با همکاری جوامع جهانی و کشورهای ضامن این طرح، منجر به تمکین رژیم صهیونیستی به اجرای کامل آن شده و به تحقق کامل صلح پایدار در فلسطین و پایان آلام و رنج های مردم ستمدیده و مظلوم غزه بیانجامد.

حزب همبستگی ایران اسلامی بیانیه وزارت خارجه کشورمان و اعلام حمایت ایران از طرح مذکور را هوشمندانه و مبتنی بر فهم درست شرایط منطقه و جهان و مبتنی بر منافع ملی دانسته و خواستار به کارگیری همه ظرفیت های ممکن برای تعامل با کشورهای منطقه و جهان در راستای حراست از طرح صلح غزه و فشار دیپلماتیک به رژیم صهیونیستی برای پایبندی به آتش بس و عدم تجاوز مجدد به غزه و کشورهای منطقه می باشد.

حزب همبستگی ایران اسلامی معتقد است با توجه به برخی رخدادهای مثبت در منطقه و اظهارات متفاوتی که از سوی سران برخی قدرت های بزرگ و کشورهای میانجی در روزهای اخیر در خصوص کشورمان مطرح شده است، روزنه های امیدوارکننده ای برای جلوگیری از تحمیل جنگ مجدد و استفاده از ابزارهای دیپلماتیک برای کاهش تنش با غرب و آغاز گفتگوها برای رفع تحریم های ظالمانه علیه مردم صبور ایران فراهم شده است که باید با در نظر گرفتن مصلحت کشور و منافع مردم، مغتنم شمرده شود.

به باور ما شتاب تحولات جهانی و منطقه ای به گونه ای است که تبدیل تهدیدها به فرصتی برای عبور از بحران ها، بیش از گذشته نیازمند هوشمندی و تصمیم گیری درست و بهنگام است و نباید اجازه داد همچون بسیاری از موارد در سال های گذشته، منافع مردم و کشور، قربانی مطامع جناحی و مطالبات یک اقلیت خاص و کاسبان تحریم شود. از این رو پیشنهاد می کنیم که همزمان با تقویت روزافزون توان دفاعی و افزایش قدرت بازداندگی نیروهای مسلح، دستگاه دیپلماسی کشور و نهادهای بالادستی، تصمیم گیری برای بهره مندی از فرصت های پیش رو را همچون روزهای منتهی به فعال شدن مکانیسم ماشه به لحظات پایانی و غیرقابل بازگشت موکول نکنند و اجازه ندهند که فرصت های گذرا به تهدیدها و هزینه های پایدار تبدیل شوند.

انتهای پیام/