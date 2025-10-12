خبرگزاری کار ایران
همچنان ۵ درصد پول گندمکاران گروگان مانده و پرداخت نشده است

نماینده مردم سقز و بانه در مجلس با بیان اینکه اخیرا اعلام شده که پول گندمکاران تسویه شده، خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر جهاد کشاورزی، گفت: همچنان ۵ درصد پول کشاورزان زحمتکش را گروگان گرفته و پرداخت نمی کنید.

به گزارش ایلنا، محسن بیگلری در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۰ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری به وزیر جهاد کشاورزی، گفت: به عنوان یک همکار قدیمی شما بسیار متاسفم که اکثر روزها ۶۰ تا ۷۰ درصد تذکرات کتبی و بسیاری از تذکرات شفاهی نمایندگان مجلس خطاب به جنابعالی است. به نظر بنده خودتان عملکرد خود و اطرافیانیان را بازنگری کنید و ببینید علت این همه تذکرات به شما چیست؟

نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی خطاب به وزیر جهاد کشاورزی، با طرح این سوال که چرا باید کشاورزی که بیشتر درآمد زحمات او به جیب دلالان می رود و او کمترین سود را از زحماتش می برد، دغدغه سهمیه گازوئیل داشته باشد؛ ادامه داد: شما نه تنها نباید اجازه دهید این مشکلات برای کشاورزان پیش بیاید، بلکه باید به فکر افزایش سهمیه سوخت و آب و همچنین افزایش منطقی قیمت گندم و سایر محصولات کشاورزی برای کشاورزان باشید.

وی خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر جهاد کشاورزی، تصریح کرد: اخیرا اعلام کردید که پول گندمکاران تسویه شده است، در صورتی که اصلا چنین نیست و همچنان ۵ درصد پول کشاورزان زحمتکش را گروگان گرفته و پرداخت نمی کنید، اگر این موضوع به دلیل بیمه اجباری است بیایید با کشاورزان حساب و کتاب کنیم چرا که بسیار بیشتر از پول بیمه شان را گروگان گرفته اید.

