مناطق کویری برای تبدیل به شهرستان نیازمند حدنصاب جمعیتی نیستند

به گزارش ایلنا، احمد بخشایش اردستانی در نشست علنی (یکشنبه ۲۰ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود گفت: شهرستان اردستان دارای دو بخش زواره و مهاباد است که وسعت جغرافیایی آن دو سوم خراسان رضوی است.

نماینده مردم اردستان در مجلس خطاب به وزیر کشور خواستار ارتقاء بخش زواره به شهرستان شد و ادامه داد: بر طبق تبصره ۳ ماده ۷ قانون تقسیمات کشوری مناطق کویری برای تبدیل به شهرستان شدن نیازمند حدنصاب جمعیتی نیستند.

وی اضافه کرد: شهرستان کویری اردستان و بالاخص زواره دارای مردمی کویری، سختکوش و مهربان هستند که در دل کویر نگهبان امنیت کل کشور هستند؛ از لحاظ وسعت جغرافیایی کل شهرستان معادل و برابر کشور لبنان است و یک فرمانداری به تنهایی نمی‌تواند در طول دوران خدمت به همه حوزه‌ها سرکشی کند.

بخشایش اردستانی بیان کرد: بخش زواره حدود ۶ هزار کیلومتر مربع یعنی دو برابر شهرستان نطنز مساحت دارد، این بخش بیش از ۷۵۰ روستا و آبگاه و مزرعه دارد، فاصله دورترین روستا تا مرکز بخش ۶۰ کیلومتر و تا مرکز شهرستان ۷۵ کیلومتر است. اخیرا هم دچار زلزله ۵.۲ ریشتری شد که آسیب فراوان به بار آورده است از این رو از وزیر کشور خواستار رسیدگی به این موضوع هستم.

انتهای پیام/