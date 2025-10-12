حل موضوع حوادث زاهدان موجب صلح کامل و واقعی مردم و حاکمیت شد

به گزارش ایلنا، علی کرد در نشست علنی (یکشنبه ۲۰ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود گفت: از استاندار، علما، سران طوایف، نیروهای امنیتی، سپاهی، انتظامی، نظامی و قضایی و دفتر مقام معظم رهبری در استان نسبت به حل مسئله حوادث زاهدان که موجب صلح کامل و واقعی مردم و حاکمیت و همچنین دلجویی از آسیب دیدگان حوادث زاهدان شده به صورت ویژه تشکر میکنم؛ امید است این اتحاد و همبستگی بین مردم شریف و حاکمیت همیشه پایدار باشد.

نماینده مردم خاش، کورین ، میرجاوه و نصرت آباد در مجلس خطاب به رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت ادامه داد: وزرا و روسای سازمان‌ها به مصوبات به حق مجلس که مطالبات و حق ملت است عمل نمی‌کنند؛ چرا بر عملکرد دولت خویش نظارت نمی‌کنید و یک دوگانگی و فاصله بین دولت و خانه ملت به وجود آورده اید، این عملکرد دولت شما به صلاح مملکت نیست.

وی خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه خواستار تخصیص اعتبارات برای اجرای احکام معلمین خرید خدمات، نهضتی، سرباز معلمان، مهرآفرین و پیش دبستانی شد و گفت: چرا نسبت به اجرای قانون مصوب مجلس در راستای تغیییر نیروهای شرکتی اقدام نمی‌کنید.

کرد ضمن انتقاد از تخصیص اعتبارات در استان سیستان و بلوچستان به صورت قطره چکانی بیان کرد: تمامی پروژه‌ها در استان به صورت نیمه فعال و یا تعطیل درآمده‌اند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم خطاب به وزیر جهاد کشاورزی گفت: مسائل بخش کشاورزی مانند تغییر و کاهش سهمیه سوخت کشاورزی را در استان فلج کرده است از این رو ضروری است تا در کمیته کالا و قاچاق و سوخت کشور حضور یابید و پاسخگو باشید.

