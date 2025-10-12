خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کرد در تذکر شفاهی:

حل موضوع حوادث زاهدان موجب صلح کامل و واقعی مردم و حاکمیت شد

حل موضوع حوادث زاهدان موجب صلح کامل و واقعی مردم و حاکمیت شد
کد خبر : 1698941
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده مردم خاش و کورین در مجلس گفت: از استاندار، علما، سران طوایف، نیروهای امنیتی، سپاهی، انتظامی، نظامی و قضایی و دفتر مقام معظم رهبری در استان نسبت به حل مسئله حوادث زاهدان که موجب صلح کامل و واقعی مردم و حاکمیت و همچنین دلجویی از آسیب دیدگان حوادث زاهدان شده به صورت ویژه تشکر میکنم؛ امید است این اتحاد و همبستگی بین مردم شریف و حاکمیت همیشه پایدار باشد.

به گزارش ایلنا، علی کرد در نشست علنی (یکشنبه ۲۰ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود گفت: از استاندار، علما، سران طوایف، نیروهای امنیتی، سپاهی، انتظامی، نظامی و قضایی و دفتر مقام معظم رهبری در استان نسبت به حل مسئله حوادث زاهدان که موجب صلح کامل و واقعی مردم و حاکمیت و همچنین دلجویی از آسیب دیدگان حوادث زاهدان شده به صورت ویژه تشکر میکنم؛ امید است این اتحاد و همبستگی بین مردم شریف و حاکمیت همیشه پایدار باشد.

نماینده مردم خاش، کورین ، میرجاوه و نصرت آباد در مجلس خطاب به رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت ادامه داد: وزرا و روسای سازمان‌ها به مصوبات به حق مجلس که مطالبات و حق ملت است عمل نمی‌کنند؛ چرا بر عملکرد دولت خویش نظارت نمی‌کنید و یک دوگانگی و فاصله بین دولت و خانه ملت به وجود آورده اید، این عملکرد دولت شما به صلاح مملکت نیست.

وی خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه خواستار تخصیص اعتبارات برای اجرای احکام معلمین خرید خدمات، نهضتی، سرباز معلمان، مهرآفرین و پیش دبستانی شد و گفت: چرا نسبت به اجرای قانون مصوب مجلس در راستای تغیییر نیروهای شرکتی اقدام نمی‌کنید.

کرد ضمن انتقاد از تخصیص اعتبارات در استان سیستان و بلوچستان به صورت قطره چکانی بیان کرد: تمامی پروژه‌ها در استان به صورت نیمه فعال و یا تعطیل درآمده‌اند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم خطاب به وزیر جهاد کشاورزی گفت: مسائل بخش کشاورزی مانند تغییر و کاهش سهمیه سوخت کشاورزی را در استان فلج کرده است از این رو ضروری است تا در کمیته کالا و قاچاق و سوخت کشور حضور یابید و پاسخگو باشید.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ