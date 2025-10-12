خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آق ارکاکلی در تذکر شفاهی:

کشاورزان روز به روز زیر بار فشارها کمرشان خم می‌شود

کشاورزان روز به روز زیر بار فشارها کمرشان خم می‌شود
کد خبر : 1698930
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده گنبدکاووس در مجلس شورای اسلامی گفت: چرا تصمیمات در دولت به نحوی اتخاذ می‌شود که کشاورزان روز به روز باید زیر بار فشارها کمرشان خم شود.

به گزارش ایلنا، عبدالحکیم آق ارکاکلی در نشست علنی امروز ( یکشنبه، ۲۰ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی گفت: روز جهانی دختر را به تمام دختران سرزمین مقدسمان ایران عزیز که همگی خواهران ما و فرشته‌های روی زمین و نور چشمان پدران و مادران هستند و هفته نیروی انتظامی را به خادمان عرصه امنیت، روز روستا و عشایر را به روستاییان و عشایر زحمتکش غیور سرزمین مقدسمان خصوصا ترکمن صحرای عزیز و هفته تربیت بدنی و ورزش را به تمام ورزشکاران و زحمتکشان عرصه ورزش در جای جای کشور تبریک می‌گویم.

نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس دوازدهم در تذکری به وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: چرا تصمیمات در دولت به نحوی اتخاذ می‌شود که کشاورزان روز به روز باید زیر بار فشارها کمرشان خم شود. افزایش قیمت نهاده‌های کشاورزی، کودهای شیمیایی، کم کردن سهمیه گازوئیل، اختلافات اراضی بین کشاورزان و منابع طبیعی، قیمت‌گذاری پایین گندم، عدم توجه به اهمیت احیای پنبه در نهایت زندگی کشاورزان و امنیت غذایی را به مخاطره می‌اندازد.

وی افزود: وزارت کشاورزی به دنبال خودکفایی در عرصه کشاورزی است یا بردن مسیر به سمت واردات و زمین گیر کردن کشاورزان؟ در حوزه آب و خاک، بی‌برنامگی و عدم توزیع عادلانه اعتبارات بیداد می‌کند، پاسخ وزیر جهاد کشاورزی چیست؟

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ