به گزارش ایلنا، عبدالحکیم آق ارکاکلی در نشست علنی امروز ( یکشنبه، ۲۰ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی گفت: روز جهانی دختر را به تمام دختران سرزمین مقدسمان ایران عزیز که همگی خواهران ما و فرشته‌های روی زمین و نور چشمان پدران و مادران هستند و هفته نیروی انتظامی را به خادمان عرصه امنیت، روز روستا و عشایر را به روستاییان و عشایر زحمتکش غیور سرزمین مقدسمان خصوصا ترکمن صحرای عزیز و هفته تربیت بدنی و ورزش را به تمام ورزشکاران و زحمتکشان عرصه ورزش در جای جای کشور تبریک می‌گویم.

نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس دوازدهم در تذکری به وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: چرا تصمیمات در دولت به نحوی اتخاذ می‌شود که کشاورزان روز به روز باید زیر بار فشارها کمرشان خم شود. افزایش قیمت نهاده‌های کشاورزی، کودهای شیمیایی، کم کردن سهمیه گازوئیل، اختلافات اراضی بین کشاورزان و منابع طبیعی، قیمت‌گذاری پایین گندم، عدم توجه به اهمیت احیای پنبه در نهایت زندگی کشاورزان و امنیت غذایی را به مخاطره می‌اندازد.

وی افزود: وزارت کشاورزی به دنبال خودکفایی در عرصه کشاورزی است یا بردن مسیر به سمت واردات و زمین گیر کردن کشاورزان؟ در حوزه آب و خاک، بی‌برنامگی و عدم توزیع عادلانه اعتبارات بیداد می‌کند، پاسخ وزیر جهاد کشاورزی چیست؟

