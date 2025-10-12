به گزارش ایلنا، هادی قوامی در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۰ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود، گفت: کلید واژه‌ای که در سال‌های اخیر از سوی رهبر معظم انقلاب بارها به مناسبت‌ها و موضوعات مختلف مطرح شده است این است که نیازمند رشد هستیم. وضعیت سال قبل بهتر از امسال بوده است و این مسیر که اکنون می‌رویم به ناکجاآباد است.

وی تصریح کرد: اینکه گفتم دستی از غیب برون آید و کاری بکند، باید یک اقدامات محکم‌تری انجام دهیم که نیازمند رشد در عرصه‌های نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و پرهیز از تک بعدی حرکت کردن هستیم، به عبارتی محقق کردن اهداف برنامه هفتم پیشرفت که الزامات آن تبعیت کمی و کیفی بودجه از برنامه است.

قوامی اظهار کرد: ما در آستانه بررسی بودجه سال ۱۴۰۵ هستیم و نباید نسبت بودجه عمرانی به بودجه عمومی را که در قانون برنامه ۲۵ درصد است را به ۱۲ درصد تغییر دهیم. این یعنی مسیر هزینه جاری و ضد ایران قوی عمل کردن و دست نیاز به سوی خارجی‌ها است که در هر دوره‌ای از هر حکومتی به آنها اتکا کردیم، زمین خوردیم و بلند نشدیم لذا راهش این است که محکم بر این اصول بایستیم.

وی یادآور شد: وفادار بودن به قواعد از دیگر مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد، قاعده‌ای که اینجا پیشنهاد دادیم این است که اگر می‌خواهید در سال آینده هزینه جاری را رشد دهید از محل درآمدهای مالیاتی و محل تولید و رشد اقتصادی باشد، این راه ساختن است، این راه قوی شدن است.

قوامی تاکید کرد: نکته بعد این است که حذف قیمت دلار، مقدار فروش نفت از جمله اصلاحاتی است که برای سال آینده پیشنهاد می‌کنیم، محکم بمانید تا ایران را قوی بسازیم، بودجه را به این سه عاملی که همیشه کسری‌های بودجه را پنهان کردند و بعد در عمل ما را وابسته‌تر کردند، وابسته نکنیم.

وی ادامه داد: نکته بعد بستن روزنه‌های فساد است؛

اول ای جان دفع شر موش کن

وانگهان در جمع گندم جوش کن

سپس باید ساختارهای زاید را حذف کنیم، یکسری دستگاه هایی هستند که عملکرد مثبتی ندارند که باید آنها را در بودجه سال آینده ببندیم و آنها را باید حذف کنیم چرا که کم‌فایده هستند، البته دقت کنید که عشایر استثناء هستند، عشایر کم‌هزینه‌ترین و پرفایده‌‎ترین این دستگاه‌ها است ولی بقیه دستگاه‌ها را باید جمع، کوچک و حذف کرد و بخش خصوصی را فعال کرد.

قوامی خاطرنشان کرد: حذف قوانین زائد مثل حفظ قانون کاربری اراضی ماده ۱۰۰ که به محل فساد و نارضایتی مردم تبدیل شده است و کار جهادی و شبانه‌روزی موثر انجام دهیم که این الزام ایران قوی است.

وی افزود: اصلاحات در سیستم قضایی از دیگر اقداماتی است که باید انجام شود چراکه آمارها نشان می‌دهد ۵۰ درصد نارضایتی مردم از سیستم قضایی است، نکند بگویند که مردم امیدی به رسیدن حق خود از قوه قضاییه ندارند.

قوامی با اشاره به مشکلات حوزه انتخابیه، گفت: از استاندار و مدیران کل استان تشکر می‌کنیم که در هفته گذشته همایش سرمایه‌گذاری خوبی را در خراسان شمالی برگزار کردند و از همه همکارانم اعم از نمایندگان مجلس، رئیس کمیسیون اقتصادی و فراکسیون کارآفرینی هم که حضور پیدا کردند، تشکر ویژه داریم.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: اما از استاندار و مدیران کل استان می‌خواهیم که مشکل آب شرب در شهرستان‌های اسفراین، بام و صفی‌آباد، آب کشاورزی و مشکلات صنایع و معادن را به صورت جهادی و موثر حل کنند.

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: ما در مجلس و دولت فرصت زیادی نداریم و حتما باید اصلاحاتی که در سیستم اقتصادی کشور نیاز است از همین الان شروع کنیم، از تغییر خیلی رفتارها، تغییر قوانین و تغییر بسیاری از مسیرهای غلطی که در حال رفتن هستیم، این اصلاحات کمک می‌کند به ما که بتوانیم در مسیر ساختن حرکت کنیم و در سایه همدلی بتوانیم ایران قوی بسازیم.

انتهای پیام/