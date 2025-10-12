به گزارش ایلنا،علی شیرین زاد در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۰ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی گفت: بیستم مهرماه یادروز و گرامیداشت خطه ای از میهن پهناور اسلامی که در ۲۴ مهرماه سال ۱۳۷۶ در سفر با برکت رهبر معظم انقلاب به نام مبارک ایران کوچک معرفی شد، است.

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس دوازدهم ادامه داد: کرج نام کلانشهری است که علیرغم تمامی مشکلات و کاستی ها به دلیل ویژگی های ذاتی خود از دیرباز مامن و ماوای رنگین کمانی از قبائل و اقوام و فرهنگ های مام میهن بوده است. موطنی که اگر از آن به عنوان وطن دوم همه ایرانیان یاد کرده، گزافه نگفته ایم.

وی ادامه داد: مردمانی که با تقدیم بیش از ۵ هزار و ۸۰۰ شهید از عزیزان خود در دفاع مقدس و بیش از ۸۰ تن از عزیزان خود در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی اخیر نقش و وظیفه خود در مسیر حراست از میهن اسلامی را ایفا نمودند. این روز را گرامی می داریم و کرج به تو عشق می ورزیم و در راستای آبادانی و پیشرفت تو و میهن اسلامی خالصانه تلاش خواهیم کرد.

شیرین زاد بیان کرد: در این مجال ضمن تاکید و تذکر به دولت و وزرای محترم جهت تلاش بیش از پیش در راستای رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی و فرهنگی کشور که موجب شکوه و گلایه مندی اقشار مختلف را شده، درخواست پیگیری مشکلات را داریم.

انتهای پیام/