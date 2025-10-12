پاپیزاده قرائت کرد:
اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی ۲۰ مهر ماه مجلس
عضو هیأت رئیسه مجلس، اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، عباس پاپیزاده در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۰ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی اسامی ناطقان میان دستور نشست علنی را بدین شرح قرائت کرد:
سلام ستوده نماینده مردم مهاباد
محمد میرزایی نماینده مردم تکاب و شاهین دژ
احمد مرادی نماینده مردم ابوموسی، بندرعباس، حاجیآباد، خمیر و قشم
محمد سراج نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس
هادی قوامی نماینده مردم اسفراین.