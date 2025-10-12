در صحن علنی؛
ایزدخواه: نیازمند کمیسیون تخصصی در موضوع هوش مصنوعی هستیم/ قالیباف: کمیسیونی در حوزه هوش مصنوعی و فناوری در مجلس سیزدهم تشکیل خواهد شد
نماینده مردم تهران در مجلس در جریان رسیدگی به طرح ملی هوش مصنوعی خواستار کمیسیون تخصصی برای رسیدگی به موضوعات مرتبط با فضای مجازی، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی شد که رئیس مجلس در پاسخ به این نماینده گفت: در حال حاضر کمیسیون آیین نامه و مرکز پژوهشها جلساتی برای شکل گیری دو کمیسیون تخصصی در مجلس سیزدهم در دستور کار دارند که یکی از آنها مربوط به حوزه هوش مصنوعی و فناوری است.
به گزارش ایلنا، روح الله ایزدخواه در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۰ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ملی هوش مصنوعی در تذکری گفت: از دوره دوازدهم مجلس در راستای رسیدگی به چنین طرحهایی تعارض پیش آمده است؛ امروز نیاز به کمیسیون تخصصی در موضوعات مرتبط با فضای مجازی، اقتصاد دیجیتال، دولت الکترونیک، حکمرانی داده، هوش مصنوعی داریم.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس ادامه داد: آیین نامه مجلس در سالی که نوشته شد بحث IT به کمیسیون صنایع واگذار شد در حالی که آن زمان تنها مبحث IT مطرح بود اما امروز با دهها مسئله بزرگتر و ملیتر مواجه هستیم از این رو امروز خلأ کمیسیون تخصصی احساس میشود تا تمامی مباحث در آنجا با حضور افراد متخصص مورد رسیدگی قرار گیرد این در حالی است که در بحث قانون دوام و دانش بنیان نیز این مسائل مطرح بود.
وی با تأکید بر اینکه امروز مباحث مربوط به هوش مصنوعی فراتر از IT است، افزود: بنابراین نمیتوان انتظار داشت تنها کمیسیون صنایع این موضوع را رسیدگی کند، بحث اقتصاد هوش مصنوعی از مباحث IT آن خیلی مهمتر است، جنگ اخیر جنگ هوش مصنوعی بود؛ در جنگها امروز هوش مصنوعی حرف اول را میزند، در بحث حقوقی و اجتماعی نیز به همین شکل است.
ایزدخواه با بیان اینکه طرحهای متن باز به لحاظ امنیت سایبری و دور زدن تحریمها اهمیت ویژهای دارند، بیان کرد: در جنگ اخیر سامانهها را هک و بانکها را مختل کردند از این رو باید طرحهای متن باز در اولویت شبکه IT قرار گیرد.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم گفت: ضرورت دارد تا در این مسئله تعجیل نشود و به تمامی ابعاد آن از جمله اقتصاد، حقوق، مسائل امنیتی، اجتماعی و فرهنگی پرداخته شود و کمیسیون مشترک در دو یا سه جلسه این موضوع را جمعبندی کنند، چرا برخی پیشنهادات مهم است و برنامه هفتم نیز بر این موضوع صراحت دارد.
دکتر محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: در رابطه با تشکیل کمیسیونهای تخصصی در حال حاضر کمیسیون آیین نامه داخلی و مرکز پژوهشها بر روی تشکیل دو کمیسیون کار میکنند که در صورت ادامه مسیر و تصویب آن، در مجلس سیزدهم یک کمیسیون در حوزه هوش مصنوعی و فناوری تشکیل خواهد شد.