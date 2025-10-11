به گزارش ایلنا، براساس دستورکار اعلام شده کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی، نشست‌های کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی طی روزهای (یکشنبه و سه‌شنبه ۲۰ و ۲۲ مهرماه) برگزار می‌شود.

بر اساس این گزارش، ادامه طرح تأسـیس نهاد مسـتقل تنظیم گر بخش برق با حضـور معاونت حقوقی ریاســت‌جمهوری، معاونت قوانین مجلس، شــورای رقابت ، دیوان محاســبات کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در نشست‌های هفته جاری کمیسیون ویژه حمایت از تولید مورد بررسی قرار می‌گیرد.

انتهای پیام/