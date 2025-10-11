طی هفته جاری در کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس؛
ادامه طرح تأسـیس نهاد مسـتقل تنظیمگر بخش برق بررسی میشود
براساس دستورکارهای اعلام شده کمیسیونهای تخصصی، ادامه رسیدگی به طرح تأسـیس نهاد مسـتقل تنظیم گر بخش برق با حضور مسئولان اجرایی مربوطه در دستورکار کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی قراردارد.
به گزارش ایلنا، براساس دستورکار اعلام شده کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی، نشستهای کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی طی روزهای (یکشنبه و سهشنبه ۲۰ و ۲۲ مهرماه) برگزار میشود.
بر اساس این گزارش، ادامه طرح تأسـیس نهاد مسـتقل تنظیم گر بخش برق با حضـور معاونت حقوقی ریاســتجمهوری، معاونت قوانین مجلس، شــورای رقابت ، دیوان محاســبات کشور و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در نشستهای هفته جاری کمیسیون ویژه حمایت از تولید مورد بررسی قرار میگیرد.